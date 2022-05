Hledáte VPN pro Windows? Projděte si tipy na aplikace, které jsou zadarmo

1. ProtonVPN – nejlepší řešení ze všech

Pokud hledáte nějaké zdarma dostupné řešení připojení přes VPN pracující v operačním systému Windows, pak jen velmi obtížně najdete výhodnější nabídku, než je nabídka u ProtonVPN. U zdarma dostupného řešení od ProtonVPN sice můžete jeden účet použít vždy pouze na jedno zařízení, což v případě, kdy vám jde o řešení pro operační systém Windows, bohatě stačí.

Co se týče rychlosti, pak řešení ProtonVPN v našich testech placených služeb obsadilo druhou příčku, u účtů běžících v bezplatném režimu je rychlost omezována na tzv. Medium speed, neboli střední rychlost. Nicméně i toto středně rychlé připojení bylo dostatečně pro všechny běžné aktivity, které běžný uživatel bude pravděpodobně na svém zařízení provádět, ať se jedná o streamování videa nebo běžné prohlížení internetových stránek. Za povšimnutí v této souvislosti určitě stojí fakt, že součástí zdarma nabízeného řešení není výslovná podpora služby Netflix.

Osobně se nám zamlouvá i grafické provedení aplikace ProtonVPN, které je možné jak rozšířit na větší verzi s interaktivní mapou, popřípadě naopak zmenšit do podoby, která spíše připomíná aplikaci pro smartphony.

Pro používání služby ProtonVPN v bezplatné verzi je vyžadována platná e-mailová adresa a heslo, přičemž uživatelé se mohou připojit k serverům VPN ve třech zemích.

2. Windscribe – Nejlepší řešení pro použití na více zařízeních

Řešení s názvem Windscribe oceníte v případě, kdy stojíte o spoustu dalších funkcí a současně méně omezení než konkurenční bezplatná řešení. Je zde ale jedno velké „ale“ – musíte se smířit s omezením na 10 GB dat. Toto množství pravděpodobně nevystačí na streamování videa, ale na ostatní aktivity už ano.

Kromě výše uvedeného omezení zde není žádné omezení například na počet připojovaných zařízení, současně si budete moci zvolit až 10 různých umístění, což je daleko více, než nabízí většina ostatních zdarma dostupných řešení. Výhodou je i poměrně jednoduché ovládání aplikace. Pokud budete chtít řešení Windscribe používat, budete se muset zaregistrovat pomocí platné e-mailové adresy.

3. Hide.me – také doporučujeme

Hide.me je takovou kombinací obou výše popisovaných služeb ProtonVPN a Windscribe. Podobně jako u řešení Windscribe získáte v bezplatné verzi pouze 10 GB dat za měsíc a stejně jako u řešení ProtonVPN můžete vždy připojit pouze jedno zařízení. Výběr zemí je zúžen na čtyři, a k nim se přidávají dva regiony v USA, což je dohromady dává celkem pět umístění.

Na co je vhodné se při výběru zdarma dostupného řešení VPN pro Windows zaměřit

Při výběru zdarma dostupného řešení pro operační systém Windows jsou jednotlivá kritéria podobná těm, na které byste měli dbát při výběru jakýchkoliv řešení pro připojení přes VPN. Určitě proto chtějte službu, která vám nebude zobrazovat reklamy třetích stran a která vám nebude sledovat vaše zvyky při procházení Internetu. Klíčová je u připojení přes VPN i otázka zachování soukromí, a v tomto směru není důvod dělat kompromisy ani u zdarma dostupné služby.

Kromě výše uvedených faktorů je vhodné zvážit i další faktory, které považujete za důležité, jako je například jednoduchost a srozumitelnost ovládání rozhraní daného řešení, nabízené rychlosti či výběr země. Právě naposledy uvedená možnost u zdarma dostupných řešení VPN relativně omezená, protože právě tento faktor je tím, který je pro zdarma dostupná řešení typický. Na druhou stranu – pokud chcete například připojení přes VPN do USA, tak konkrétně takové vám nabídne naprostá většina zdarma dostupných služeb, pro připojení do jiných zemí už tomu tak být nutně nemusí.

Pokud si myslíte, že budete moci na zdarma dostupném řešení pro připojení přes VPN používat v zahraničí Netflix, pak to nebude až tak samozřejmé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ostatně – můžete to zkusit – někdy se vám to může podařit i na běžném americkém serveru, ale ve většině případů budete pro streamování Netflixu potřebovat speciální servery nabízené v rámci prémiového balíčku. Pozitivní je to, že na rozdíl od Netflixu nemusí být ostatní streamovací služby nutně tak vybíravé.

Průběh testování připojení přes VPN

Všechna řešení VPN testovaná v operačním Windows procházejí třídenním testováním. Každý den probíhá testování rychlosti připojení VPN v pěti různých zemích a základní rychlosti bez připojení přes VPN. U každé země probíhá testování třikrát denně, a poté se počítá průměrná hodnota.

Po skončení testování se poznamená průměrná hodnota základní rychlosti a celkový průměr zjištěných rychlostí VPN. Z těchto údajů se pak vypočte pokles základní rychlosti v procentech. Cílem těchto výpočtů je ukázat, jak obecně je dobrá daná síť VPN ve všech oblastech, nejen v Evropě nebo v USA. Neuvádí se konkrétní rychlost v megabajtech za sekundu, protože tyto rychlosti se mohou značně lišit. Daleko větší vypovídací hodnotu v tomto ohledu má pokles vyjádřený v procentech.

U zdarma dostupných připojení přes VPN mohou někdy být přenosové rychlosti ve srovnání s placenými variantami nižší – nicméně to nepředstavuje žádný problém, protože všechny námi doporučené sítě VPN dosahují slušných rychlostí.

Najít dobrou zdarma dostupnou službu pro připojení přes VPN pro operační systém Windows je poměrně jednoduché. Jedná se hlavně o to, zda bezpodmínečně potřebujete takové funkce, jako jsou neomezená data, možnost výběru většího počtu zemí, popřípadě další speciální funkce.