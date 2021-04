Nejlepší antivirové programy pro počítač bez spywaru, trojských koní, malwaru a další havěti

Při výběru produktů, které vám chceme doporučit, jsme se řídili zejména snahou co možná nejrovnoměrněji vyvážit co možná nejlepší ochranu, maximální počet podle našeho názoru nejužitečnějších funkcí a minimální dopad na výkon počítače. Podrobnější informace o výsledcích testů a způsobu testování najdete na následujících řádcích.

Z výše uvedených řádků by se mohlo zdát, že program pro zabezpečení odolá všemu, ale to není pravda. Antivirový program velmi často nic nezmůže třeba s již popisovanými útoky typu zero-day. Dokáže však zjistit, že se dosud nikde neuvedená bezpečnostní trhlina použije k instalaci nějakého škodlivého malwaru, jako je třeba ransomware, do vašeho počítače. Sadu pro zabezpečení počítače, jíž je antivirový program součástí, rovněž ocení každý, kdo naprosto běžně používá elektronickou poštu, klepe na nejrůznější odkazy či stahuje rozličné programy.

Stačí chvilka nepozornosti a už máte problém: Třeba navštívíte internetovou stránku, která naprosto neúmyslně zobrazuje škodlivé reklamy. Nebo omylem klepnete e-mail, který představuje phishing (ano, to se může stát i sebepečlivějšímu uživateli). A co třeba takový zero-day útok, při němž útočníci využívají dosud nikde neuvedené bezpečnostní trhliny ve Windows, internetovém prohlížeči nebo nainstalovaném programu a prostřednictvím níž mohou získat úplný přístup do vašeho počítače.

Antivirový program je pro počítač prakticky tak stejně důležitý, jako operační systém. A i když se maximálně snažíte vyhnout se možným hrozbám a chováte se maximálně obezřetně, stejně vám to nebude stačit – existují totiž hrozby, kterým se bez pomocí antivirového programu či ještě lépe celé sady pro zabezpečení počítače jednoduše nevyhnete.

Nejlepší sada pro zabezpečení počítače

Norton 360 Deluxe, cena: 818,– Kč (po slevě 59 %) za rok pro 3 zařízení

Produkt Norton Security Premium již odešel do věčných lovišť, ale náš tip na nejlepší antivirové řešení stejně patří – přeneseně řešeno – do stejné stáje, protože se jedná o produkt Norton 360 Deluxe. Oproti předchozím verzím zde nepřibylo nic zásadního, což nemusí být nutně na škodu – může to také znamenat, že základy, na nichž je tato sada pro zabezpečení počítače postavena, jsou skutečně pevné a prověřené.

Za uvedenou cenu můžete tento produkt použít na méně zařízeních než dříve, ale na druhou stranu zase získáte rozumný počet speciálních funkcí, jako je třeba Dark Web Monitoring nebo možnost přístupu přes VPN, což z této sady pro zabezpečení dělá skutečně produkt nejvyšší třídy.

Cenově nejvýhodnější sada pro zabezpečení počítače

AVG Internet Security, cena od 726,– Kč na rok

Sada pro zabezpečení počítače s názvem AVG Internet Security odvede, co se týče ochrany vašeho počítače, skutečně vynikající práci, jen to uživatelské rozhraní by mohlo být o něco lepší. Nicméně cenová nabídka za necelých 800 korun ročně (můžete si pořídit ale i jinou, dražší verzi) za použití na neomezeném počtu zařízení je naprosto bezkonkurenční a jen těžko ji někdo překoná.

Nejlepší zdarma dostupná sada pro zabezpečení počítače

Windows Security

Pokud vám operační systém Windows 10 funguje bez problémů, proč do něj přidávat něco dalšího? Vzhledem k tomu, že je tato sada pro zabezpečení počítače na stejné úrovni jako nejlepší zdarma dostupná antivirová řešení – a skutečně tomu tak je, jak jsme se sami přesvědčili – proč do operačního systému přidávat nějaký další program třetí strany?

Některé jiné antivirové programy by jistě mohly nabídnout o něco lepší ochranu, ale to zdaleka nevyváží na to pohodlí, které nabízí domácí řešení přímo z dílny Microsoftu. Řešení Windows Security navíc má integrovánu i ochranu před ransomwarem, což mnoho bezplatných řešení pro zabezpečení prostě nemá. Další výhodou je i skutečnost, že se při použití řešení Windows Security vyhnete často obtěžujícím pravidelným upozorněním na nutnost aktualizace, které programy třetích stran často zobrazují – aktualizace Windows Security jsou totiž součástí aktualizací Windows.

Nejlepší sada pro zabezpečení počítače pro začátečníky

Trend Micro Maximum Security, cena: 59,95 USD

V mnoha antivirových sadách se můžete setkat se snahou vytvořit co možná nejjednodušší uživatelské rozhraní – v některých případech je tato snaha vidět až příliš. A možná právě proto začátečníkům doporučujeme řešení Trend Micro Maximum Security.

Jedná se o sadu pro zabezpečení počítače poskytující ochranu na vysoké úrovni, a navíc se v ní podařilo nalézt kompromis mezi složitostí a jednoduchostí: V horní části uživatelského rozhraní naleznete čtyři ikonky, které vám zpřístupní pokročilé možnosti programu, ale pokud právě potřebujete pouze otestovat počítač, najdete příslušnou možnost přímo uprostřed okna programu – nemůžete ji minout.

Obecně vzato platí, že ať chcete v řešení Trend Micro Maximum Security udělat cokoliv, vězte, že povedené uživatelské rozhraní vás nikdy nenechá na holičkách.

Na co se zaměřit při výběru sady pro zabezpečení počítače

Na softwarové sady pro zabezpečení počítače jsou kladeny následující tři základní požadavky:

Vysoká úroveň detekce malwaru a dalších hrozeb

Co možná nejmenší zatížení systémových prostředků počítače

Uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivním ovládáním

To však samozřejmě není vše, co je třeba při výběru softwaru pro zabezpečení počítače zvážit. V současnosti celá řada těchto sad pro zabezpečení počítače obsahuje celou řadu doplňků, jako je například možnost zálohování důležitých souborů, aplikace pro operační systém Android, aby bylo možné zajistit zabezpečení mobilních zařízení, lépe vybavený firewall, funkce ochrany rodiny (tj. omezení činností, které mohou na počítači provádět děti) či možnost používat program na více počítačích. Je jen na vás, abyste samo zvážili, do jaké míry tyto doplňky využijete.

Jak testujeme

V první řadě se věnujeme uživatelskému rozhraní, abychom zjistili, zda snadno či obtížně se s programem pracuje. Je v uživatelském rozhraní možnost na první pohled a klepnutí myši možné spustit takové základní nástroje, jako je třeba testování počítače nebo správce hesel, nebo jsou naopak všechny základní funkce doslova pohřbeny v nějakých nabídkách, ke kterým je obtížné se dostat? Nachází se v uživatelském rozhraní prvky, které vypadají, tak, jako by se na ně mělo klepat myší, ale ve skutečnosti se na ně klepnout nedá? Jsou upozornění programu interaktivní nebo čistě informativní? Jsou tato upozornění dostatečně srozumitelná?

Dále také zkoumáme funkce, které sada pro zabezpečení počítače nabízí. Každá taková slušná sada by měla nabízet takové základní funkce, jako je skenování a ochrana počítače v reálném čase, nicméně v současnosti řada výrobců nabízí komponenty, které přesahují základní zabezpečení počítače. Příkladem takových doplňků je například správce hesel nebo brána firewall. Pokud sada takové doplňky nabízí, zjišťujeme jejich skutečnou užitečnost, tj. zda se nejedná o funkci, která třeba pěkně zní, ale ve skutečnosti nemá takřka žádný přínos.

Abychom otestovali požadavky na systémové prostředky, spouštíme dva benchmarky (testy výkonu). Prvním z nich je test Work Conventional společnosti PCMark 8, který simuluje různé úlohy, jako je například úprava tabulek, procházení webu nebo spuštění videohovoru.

Benchmark spustíme nejprve před instalací sady pro zabezpečení počítače. Poté příslušnou sadu pro zabezpečení počítače nainstalujeme, spustíme na našem testovacím počítači s operačním systémem Windows 10 úplné testování a současně opět spustíme benchmark. Získané hodnoty poté porovnáváme a zjišťujeme, jaký je pokles mezi hodnotou získanou před instalací sady a hodnotou získanou po instalaci sady a spuštěném úplném testování počítače.

Další a náročnější testování provádíme pomocí programu Handbrake, na kterém spouštíme konverzi videa. Testování opět spouštíme před instalací sady pro zabezpečení počítače a následně i po ní. Na většině domácích počítačů tato konverze videa využívá procesor na 100 procent. Poté porovnáme dobu, po kterou konverze probíhala před instalací sady a po ní a opět zjišťujeme, zda došlo k nějakým výraznějším rozdílům.

Testování provádíme na počítači Acer Aspire E15 s procesorem Intel Core i3–7100U, 4 GB RAM a 1TB pevným diskem. Každá sada zabezpečení je testována na čisté instalaci Windows 10 Home.

Co se týče možností detekce malwaru u příslušné sady pro zabezpečení počítače, pak zde se spoléháme na názory specialistů na počítačovou bezpečnost, kteří se touto problematikou intenzivně zabývají. V úvahu přitom bereme zprávy z nezávislých organizací zabývajících se testováním produktů pro zabezpečení počítače, jako jsou například A-V Comparatives, A-V Test nebo SE Labs.

Samozřejmě bereme v úvahu i cenu a to, co za tuto cenu dostanete.

Pokud je to jen trochu možné, kontrolujeme sady pro zabezpečení počítače v podobě bezplatné zkušební verze, abychom získali představu o tom, co uvidí zákazníci, když poprvé takovou sadu pro zabezpečení počítače poprvé vyzkouší.

Nejlepší sada pro zabezpečení počítače: Závěrečný přehled

Hledáte něco levnějšího, nebo naopak řešení, které bude co možná nejflexibilnější? Nebo jen chcete vědět, co všechno se vám nabízí? Pak jste zde správně: níže uvádíme přehled všech sad pro zabezpečení počítače, které jsme zkontrolovali. Tento seznam samozřejmě není statický, naopak se určitě časem změní, jak budou přibývat nová řešení, popřípadě nové verze těch stávajících.

Přehled nejlepších sad zabezpečení počítače

Žebříček je převzatý z původního textu na PCWorld.com, u některých programů je proto nabízena cena v dolarech. V některých případě programů, u nichž je to možné, uvádíme české ceny z e-shopu SW.cz.