Nejdražší počítačové hry. Kolik jste schopni utratit za zábavu?

Zatímco některým hráčům nezbývá nic jiného, než nakupovat podle zůstatku na jejich bankovním účtu, najdou se i nadšenci, kteří jsou schopni za hru utratit jakoukoli částku, jen aby ji měli ve své sbírce. Herní vývojáři se dlouhodobě snaží uspokojit obě skupiny, proto kromě základních her seženete i speciální limitované série, sběratelské balíčky nebo nespočet vylepšení, kterými můžete povýšit základní verze na zcela nový druh zážitku.

Co je to drahá hra?

Počítačové hry už dávno nejsou jen produktem programátora, který naučí postavičku reagovat na základní ovládací pokyny. Za každou úspěšnou hrou nyní stojí stovky profesionálů od programátorů přes herní designéry a grafiky až po scenáristy a psychology. Je proto logické, že vývoj jednoho titulu je často záležitostí i několika let. Hráči mají ale stále vyšší požadavky a nevadí jim si za kvalitu připlatit. To, zda je hra drahá, lze tedy posuzovat buď podle ceny jejího vývoje, nebo podle prodejní ceny na trhu a dostupných balíčků.

Nejdražší vývoj hry

Určit přesnou cenu za vývoj konkrétní hry je téměř nemožné. Každý vývojář počítá do nákladů trochu něco jiného a s konečnými čísly se příliš nechlubí. Cenu vývoje samotného pak mnohdy ještě zdvojnásobí marketingová kampaň, která má za úkol vydělat co nejvíce peněz zpět. Například vývoj dlouho očekávané hry z roku 2020 Cyberpunk 2077 společně s marketingovou strategií stál přes 300 milionů dolarů. Pro srovnání – český hit Kingdome Come: Deliverance z roku 2018 vyšel v přepočtu na méně než 20 milionů dolarů. Běžně se dnes cena vývoje her u velkých vývojářů pohybuje kolem 100 milionů dolarů.

Kolik zaplatíte vy?

Zatím jsme se věnovali pouze nákladům na vznik hry. Co je ale drahá hra pro vývojáře, nemusí být nutně drahá hra i pro hráče. Naopak – základní verze některých online her jsou už často zdarma, do kapsy sáhnete hlouběji, až když zatoužíte po prémiových prvcích hry. Stejně tak starší verze některých celosvětových hitů seženete, aniž byste museli vytahovat peněženku. Oproti tomu nová hra vás v základní verzi vyjde většinou na zhruba 1500 korun.

Nevíte, co s penězi? Žádný problém. Některé sběratelské balíčky si koupíte klidně i s luxusním automobilem nebo vás distributoři pošlou na tematickou dovolenou. Pokud ale hledáte něco méně extravagantního, v řádu několika tisíc stojí zpravidla celé kolekce herních sériíspolečně s nějakou tou hračkou na poličku nebo limitovaným slušivým pláštěm pro vašeho herního hrdinu.