Nejbezpečnější komunikační aplikací je Threema. Propadly Google Messages

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) hodnotil analyzoval celkem sedm aplikací: Threemu, Signal, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages a Apple iMessage. A hodnotil je podle osmi rozdílných kritérií.





Sledoval například to, kde vznikly a například u Telegramu upozorňuje na možnou vazbu na Rusko. Posuzoval ale především to, jak jsou na to aplikace z pohledu end-to-end šifrování pro samostatnou i skupinovou konverzaci, požadavků na osobní údaje nebo kvůli spojení s bezpečnostními incidenty.

Analýzu NÚKIB zpracoval pro subjekty spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti, zároveň ji ale poskytl nyní i pro širokou veřejnost.

A jak tedy hodnocení dopadlo? Uvádíme v pořadí, které je v přehledové tabulce NÚKIBu. Doplňujeme i hodnocení, které úřad aplikacím dal.

Threema: Maximální bezpečnost a soukromí za cenu nižšího uživatelského komfortu Signal: Nejpopulárnější šifrovaný komunikátor nabízí bezpečí i komfort, ale méně soukromí : Nejpopulárnější šifrovaný komunikátor nabízí bezpečí i komfort, ale méně soukromí Telegram: Obstojné bezpečnostní prvky, ale nižší než u konkurence a vazba na Rusko WhatsApp: Nejpopulárnější chatovací aplikace na světě má vestavěné bezpečnostní prvky : Nejpopulárnější chatovací aplikace na světě má vestavěné bezpečnostní prvky Messenger: Uživatelsky přívětivý a spojený s největší sociální sítí, ale s minimem bezpečnostních prvků Google Messages a Apple iMessages: Vestavěné aplikace chytrých telefonů umožňující omezenou šifrovanou komunikaci

Celou analýzu si můžete v PDF přečíst zde.

Další texty k tématu: