Nakupujete vybavení k počítači z Číny? Od 1. července bude dražší

Tohle téma se týká na první pohled PCWorldu jen okrajově. Ale opak je pravdou. Tisíce Čechů nakupují drobnou elektroniku a příslušenství k počítačům, tedy to, o čem píše tento web, v čínských e-shopech. Důvodem je výrazně nižší cena, i když je to občas kvůli problematické kvalitě sázka do loterie.

V současnosti platí, že zásilky ze zemí mimo Evropskou unii (tedy nejen ty z Číny, ale i dalších zemí) s hodnotou do 22 eur jsou osvobozené od odvodu DPH. Procházejí jednoduchým celním řízením, které zajistí přepravce či pošta a příjemce nemusí nic řešit. Výjimku tvoří příležitostně zasílané dary mezi fyzickými osobami. Pro ty platí osvobození od DPH do hodnoty 45 eur.

Od července se to ale změní, DPH se totiž bude platit i u zásilek do 22 eur, jsou-li ze zemí mimo EU. Navíc u nich budete muset podávat i celní prohlášení. Počítejte tedy s vyšší cenou, do které se navíc projevuje i poštovné. A pokud se rozhodnete využít k odbavení celních náležitostí služeb České pošty, vzroste cena minimálně o dalších 97 korun.

Jak to detailně bude od 1. července vypadat, popisuje například náš partnerský web Měšec.cz. Právě díky Měšci ale můžete zároveň při nákupech na některých čínských e-shopech získat nějaké peníze zpět. Kolegové se totiž domluvili s cashback portálem Tipli.cz, že kdo se zaregistruje přes tento odkaz, získá automaticky platinový účet.