Nakresli psa, jak jí pizzu na pláži… Vyzkoušejte si, co vytvoří umělá inteligence

Aplikací pro vytváření fotografií a obrázků s pomocí umělé inteligence se klišovitě řečeno roztrhl pytel. Ještě před pár měsíci nic takového k dipozici uživatelé internetu neměli, dneska si mohou vybrat hned z několika možností. Některé jsou poněkud bizarní, jak jsme psali třeba ve článku Chcete zkusit generátor fotografií nahých žen? Dostanete fotky jako z hororu.





Mezi nejlepší aplikace tohoto druhu patří generátor DALL-E 2. Jenže u něj se musíte zaregistrovat a požádat o přístup. A na něj můžete čekat i týdny, možná ho ani nezískáte. Na webu se ale dají najít aplikace, které je možné si vyzkoušet online a za testovací provoz nedáte ani korunu.

Jedním z takových generátorů je Stable Diffusion, respektive jeho webová verze pod názvem DreamStudio (program si ale také můžete stáhnout do svého počítače). Jedná se o beta verzi, která ale nabízí poměrně zajímavé možnosti vytvořit si fotografie a obrázky s pomocí umělé inteligence. Stačí se jen zaregistrovat a dostanete do začátku 200 kreditů.

Ty se vám pomalu odečítají podle toho, jak složitý obraz chcete vygenerovat. Pokud vám kredity dojdou, můžete si dál dokoupit.

Generátor nabízí jednoduchý editor, ve kterém si můžete například navolit, jak vysoký a jak široký výsledný obrázek má být. Můžete také zadat, kolik variant výsledného snímku vám aplikace navrhne, a také to, jak hodně se má umělá inteligence přiblížit tomu, co chcete. Pokyny, co má vykreslovat, pak napíšete do řádky v hlavním okně editoru. Snažte se popsat (v angličtině) to, co chcete, co nejlépe, protože jinak dostanete hodně divoké výsledky.

Aplikace má i zajímavou funkci, kdy si do ní nahrajete nějakou fotografii a generátor vám ji upraví podle zadaných hodnot.

GALERIE: Jak vypadá generátor DreamStudio