Na WordPressu běží třetina všech webů. Jaké přináší výhody?

Počátky tohoto všestranného redakčního systému sahají do roku 2003 a od té doby se těší nepřetržitému růstu. V současné době běží zhruba 35 % všech internetových stránek po celém světě na WordPressu. Tento rozšířený redakční systém podporují téměř všichni poskytovatelé webhostingu a někteří se na něj dokonce specializovali.

Kromě toho, že na něm běží třetina webů a jsou k dispozici pravidelné aktualizace, se jeho dalším vývojem zabývá mnoho mezinárodních technologických firem. To poskytuje určitou záruku do budoucnosti, protože je tím pádem téměř vyloučeno, že by WordPress ze dne na den náhle zmizel a přestal být podporován.

Je cenově nejdostupnější

Jako první věc přesvědčí WordPress tím, že je k dispozici zdarma. Hned poté přesvědčí jednoduchou, často jednoklikovou instalací a implementací stránek. Migrace stávajících stránek je zpravidla nekomplikovaná a většinou.

Někteří poskytovatelé, jako je IONOS, nabízejí speciální balíčky pro WordPress, kde pouze zvolíte design, určíte funkce a vložíte obsah. Jednodušeji to snad už nejde. WordPress má intuitivní uživatelské rozhraní, a proto si s ním proradí i absolutní nováčci. A protože je zdarma a lze jej upravovat změnou kódu, otevírá vašemu webu neomezený počet možností.

Je neuvěřitelně flexibilní a zároveň jednoduchý

Rozhodnout se pro jeden design ve WordPressu vůbec není jednoduché. Dle vlastních údajů má desítky tisíc bezplatných šablon, tisíce pluginů a další jsou k dispozici za úhradu.

Neuvěřitelná rozmanitost úžasných a profesionálních designů je absolutně přesvědčivá. Na WordPressu jsou postavené například weby velkých společností, známých informačních agentur i celosvětových hvězd populární hudby. Pracují v něm velké mezinárodní firmy, renomovaná grafická studia, marketéři i freelanceři. Zkušenější uživatelé mohou upravovat např. barevné schéma, font nebo přednastavené uspořádání oken.

WordPress má k dispozici nejrůznější pluginy, které velmi zpříjemňují digitální život. Je možné nechat automaticky optimalizovat stránky pro vyhledávače, vytvářet databanky, ve kterých mohou zákazníci vyhledávat akce a nabídky nebo integrovat členskou sekci a platební funkce.

Zároveň je WordPress koncipován tak, aby nezpomaloval rychlost načítání stránek. Speciální pluginy pak v případě potřeby ještě více zvýší rychlost načítání, zajistí zabezpečení WordPressu, optimalizují pro vyhledávače, překládají tlačítka a provádějí spoustu dalších užitečných funkcí

Má fanoušky po celém světě

Na WordPressu běží třetina webů po celém světě a od jeho vzniku se kolem něj vytvořila široká uživatelská komunita fanoušků, která má i svoji českou odnož. Zde lze najít rady, návody, informace o novinkách i přímou pomoc. Česká komunita pořádá každoroční konference, přičemž ta letošní se konala v únoru online.

Celý den se marketéři a vývojáři věnovali v odborných přednáškách tématům kolem WordPressu. Kdo chce, může se stát aktivním členem komunity, každý je vítán. Do širšího okruhu podporovatelů WordPressu lze zahrnout také poskytovatele hostingu, vývojáře nebo grafická studia. Tyto subjekty také mívají nápovědy, archivy a vědomostní databáze i přímou podporu pro konkrétní problém.

Závěrem

WordPress se těší neuvěřitelné oblibě jak mezi profesionály, tak mezi uživateli. Pro obsah vytvořený tímto systémem pro správu obsahu existují specializovaní hostitelé, kteří mají své výhody.

Podmínkou to ale není, stránky vytvořené ve WordPressu budou fungovat i nespecializovaném hostingu, jediným předpokladem je, aby váš poskytovatel podporoval PHP. Specialisté ale mnohdy nabízejí další výhody, jako jsou doplňkové služby, bezplatné šablony, pluginy nebo balíčky pro standardní potřeby vybraných on-line scénářů.