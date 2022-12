Na ukázky zapomeňte. Google přestane v ČR zobrazovat náhledy článků

Dosud je to tak, že se vám v Google zobrazí titulek článku, krátký úryvek z něj a také fotografii (a samozřejmě odkaz na celý text). Už během příštích týdnů to ale bude jinak. Ve výpisu se ukáže jen titulek a odkaz. Bude se to týkat vyhledávání a služeb Zprávy Google (Google News) a Discover (Objevit).





Změna, kterou Google oznámil na svém blogu, souvisí s novelou autorského zákona. Tu minulý pátek podepsal prezident republiky. Do zákona se tak dostane právo vydavatelů požadovat za používání úryvků jejich článků licenční poplatky. Pokud by se Google (nebo Twitter či Facebook) s vydavateli nedomluvil, hrozila by mu pokuta až jedno procento jejich celosvětového ročního obratu.

Současná podoba ukázky a budoucí. Autor: Google

Společnost Google tvrdí, že novela, přesněji řečeno část o pokutě, pro ni představuje nepřiměřené riziko. „Zobrazování potenciálně chráněného obsahu pro nás za těchto podmínek znamená nepřiměřené finanční a provozní riziko, protože i v případě rutinních aktualizací našich služeb bychom riskovali nepřiměřeně vysokou pokutu,“ tvrdí Google.

„Novela autorského zákona bohužel představuje pro naše produkty příliš zásadní omezení a finanční a provozní rizika, která z ní vyplývají, pro nás nejsou dlouhodobě udržitelná,“ dodává.

Změnu uživatelé pocítí během příštích týdnů. „Změny budou nabíhat postupně po dobu následujících dní až týdnů,“ sdělila na dotaz našeho sesterského webu Lupa.cz mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová.

Firma končí také s licenčním programem Google News Showcase, v jehož rámci některým vydavatelům platila za to, že editorsky vybírali své texty do Google News.