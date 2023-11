Vyplavala tajná dohoda Spotify a Googlu. Streamovací gigant byl údajně zcela osvobozen od provizních poplatků

Americký gigant Google a švédská hudební společnost Spotify uzavřely společně poměrně unikátní dohodu, o které si mohou nechat ostatní společnosti spolupracující s Googlem jen zdát. V rámci provizních poplatků na platformě Android mělo být Spotify zcela osvobozeno od provizních poplatků, pokud se uživatelé rozhodli ke koupi předplatného prostřednictvím vlastního systému Spotify (standardně bývá provizní poplatek 11 %).





Pokud si uživatelé vybrali jako zpracovatele plateb Google, Spotify odevzdal v rámci provizí jen 4 % namísto 15 %, které musí platit ostatní vývojáři jiných aplikací. Tuto zprávu potvrdil podle magazínu The Verge vedoucí globálního partnerství společnosti Google Don Harrison.

Že Google bojoval o udržení čísel v tajnosti během antimonopolního boje se společností Epic je z pohledu Google pochopitelné, jelikož by to mohlo poškodit pozici společnosti a jednání s dalšími vývojáři jiných aplikací, kteří by mohli chtít po vzporu Spotify štědřejší sazby.

Podle Dona Harrisona byla „bezprecedentní“ popularita Spotify v té době dostatečně velká natolik, aby ospravedlnila tuto speciální dohodu. „Pokud nebudeme mít Spotify fungující správně napříč platformami Play a základními službami, lidé si nebudou kupovat telefony Android“, řekl k tomuto tématu Harrison.

Google následně uznal Harrisonovo vyjádření a doplnil, že existuje malý počet vývojářů, kteří více investují přímo do Androidu a Google Play a kteří mohou mít různé provizní poplatky v rámci širšího partnerství. Tato klíčová partnerství mohou na Android platformu přivést více uživatelů, a zároveň zlepšovat jeho prostředí a vytvářet nové příležitosti pro všechny vývojáře.