Mít podobu jako Barbie? Populární aplikace bairbie.me je riziková, varují úřady

Jak byste vypadali jako Barbie nebo jako Ken? Kdo by odolal? Možná jste si už všimli, že vaši známí se takto nechali zpodobnit s pomocí aplikace bairbie.me. Vypadá to jako bezpečná kratochvíle, podle některých úřadů to ale tak není.





Na aplikaci už v týdnu upozornilo podle stanice TVPPolské ministerstvo pro digitalizaci. Polský úřad uvedl, že obě aplikace (polský úřad varoval i přes aplikací barbieselfie.ai) představují hrozbu pro data, které po vás aplikace požaduje zpřístupnit. „Pozor na selfie s Barbie. Nejprve to byla panenka, která uchvátila srdce dívek po celém světě. Pak přišel filmový hit s Margot Robbie v hlavní roli. A teď je tu ‚barbiemánie‘, která zaplavuje internet fotkami, které z lidí dělají slavnou hračku,“ napsalo ministerstvo na svém facebookovém účtu.

Nyní se k varování přidaly i české úřady. Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR na svém twitterovém účtu napsalo: „Chcete profilovku, kde vypadáte jako Barbie nebo Ken?! Žádný problém! Pošlete vaši fotku, email, informace o vašich rysech, a odsouhlaste podmínky, dle kterých nad informacemi ztrácíte veškerou kontrolu! Databáze milionů dalších lidí bude mít na trhu velkou cenu. A to se vyplatí!“

Varování Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR Autor: PCWorld

Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR v souvislosti s aplikací bairbie.me, kterou vypustila do světa kreativní společnost Rvnway z amerického Seattle, zmiňuje i varování webu Gearrice.com.

Právě tento web rozebral, že v podmínkách aplikace bairbie.me je doslovně (malým písmem, pochopitelně) napsáno, že s daty, které službě poskytnete, se bude volně nakládáno bez práva na nějakou náhradu. Případný spor bude řešen podle izraelských zákonů.

Margot Robbie v aplikaci Bairbie.me Autor: PCWorld

Použití aplikace je jednoduché a na první pohled skutečně nevypadá, že byste jejím tvůrcům dávali nějaká data. Nahrajete svou fotku a zadáte data, jak má výsledek vypadat (zda z vás má udělat Barbie nebo Cena, jakou chcete barvu vlasů nebo pleti). A samozřejmě musíte zadat i mail, na který by vám výsledek, pokud byste si zaplatili snímek bez vodoznaku (cena je dva dolary), dojít. Fotografie s vodoznakem je zdarma.

Web Gearrice soudí, že aplikace sbírá fotky za účelem naplnit databázi umělé inteligence fotografiemi lidí.

Ke kritice se přidal také slovenský Národní bezpečnostní úřad. „Díky zdánlivě nevinné zábavě můžete tvůrcům aplikace umožnit přístup do vašeho fotoaparátů, do záznamu o vaší poloze, záznam o tom, jaké sociální sítě používáte i přesné specifikace vašeho chytrého telefonu,“ napsal úřad na svém facebookovém účtu. „Aplikace nesplňuje požadavky na ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (GDPR). Není proto jasné, jak se budou jeho tvůrci vypořádat s údaji, která sbírají,“ dodal.

Druhou aplikaci barbieselfie.ai podle údajů na webu připravila společnost Warner Bros. Tedy ta, která financovala natočení nyní populárního firmu Barbie.