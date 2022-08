Je to již podruhé, co se platforma otevřela všem v režimu beta. Poprvé to bylo 18. července, kdy byla platforma k dispozici na 24 hodin. V e-mailu, který byl nyní rozeslán beta testerům Midjourney, však zakladatel David Holz napsal, že „beta verze Midjourney je nyní otevřena všem“.





Midjourney je jedním z těch zajímavějších projektů malého, nicméně rostoucího pole pro umění umělé inteligence, která přijímá požadavky od uživatelů a nasadí na ně algoritmus umělé inteligence. Tento algoritmus pak vezme uživatelem dodané obrázky a vytváří z nich pomocí různých uměleckých technik výsledný obrázek. Co se týče kvality, jsou výsledné obrázky vytvořené platformou Midjourney srovnatelné s těmi, co vytváří aplikace Voyage společnosti Latitude. Na rozdíl od platformy Midjourney si firma Latitude za 20 obrázků si v rámci svého placeného plánu účtuje 14,99 USD.

Uživatelé platformy Midjourney ve verzi beta získají v tuto chvíli možnost získat asi 25 obrázků zdarma. Poté si budou muset zaplatit buď 10 USD/měsíc, za které získají měsíčně 200 snímků, nebo budou mít možnost předplatit si standardní členství za 30 USD měsíčně, které umožňuje používat tuto platformu bez jakýchkoliv omezení. Pokud byste chtěli obrázky vytvořené platformou Midjourney použít v rámci své firmy, pak budete potřebovat speciální předplatné určené právě pro firmy. V opačném případě jsou obrázky vaše.

Musíte mít účet na Discordu

Platforma Midjourney má pouze jednu nevýhodu: zadání a výstupy v podobě výsledných obrázků se generují prostřednictvím aplikace Discord, která, jak již pravděpodobně víte, je platformou pro sociální sítě nebo chat. Chcete-li se tedy stát součástí Midjourney, budete potřebovat (zdarma dostupný) účet právě na této platformě Discord. Do platformy Midjourney se dostanete přes následující odkaz: discord.gg/midjourney.

Samotná platforma Midjourney sice nabízí online dokumentaci, ale používání této platformy je možné i stručně shrnout tak, jak jsme se pokusili v následujících větách. Jak tedy na to?

Po přihlášení ke službě Discord se připojíte k jednomu z rychle rostoucího počtu kanálů „#newbies“ – je úplně jedno, ke kterému. Až budete v kanálu, pak stačí jednoduše zadat řetězec „/imagine“ a za něj příslušný příkaz. V každém případě je třeba si uvědomit, že i když výstup generuje umělá inteligence, nastavení výsledné podoby obrázku je na vás. Určitě tedy není od věci poctivě si projít různé kanály „newbies“ – tím totiž zjistíte, jaké výzvy generují jaké odpovědi a jaké styly můžete použít.

Výsledné obrázky na vás zapůsobí různě: pravděpodobně vás některé doslova ohromí, zatímco jiné docela zklamou. Je to o štěstí. Tak třeba obrázek na téma „Kraken se vynoří ze zálivu San Francisco " nás kupodivu zdaleka tak nenadchl jako obrázek na téma "Hrad na asteroidu plující vesmírem“, který vidíte na titulním obrázku k tomuto článku a který je dle našeho názoru prostě úžasný.

Platforma Midjourney po zadání příslušného požadavku vygeneruje výsledek prakticky okamžitě, a to v podobě sady čtyř obrázků, které jsou všechny variacemi na dané téma. Pod každým obrázkem se také zobrazí několik tlačítek.

Každé tlačítko má svůj význam: tlačítka „U“ zvyšují velikost konkrétního obrázku 1 až 4; tlačítka „V“ říkají umělé inteligenci, aby poskytla variace tématu na konkrétním obrázku. Tlačítko se šipkou v kruhu znamená , že má Midjourney vytvořit novou sadu obrázků. Na toto tlačítko dávejte skutečně pozor, protože po klepnutí na něj dojde k vytvoření nové sady obrázků, za kterou následně dojde ke stržení částky z vašeho kreditu.

Nenechte se na druhou stranu odradit ani velkým množstvím žádostí. Vzhledem k tomu, jak služba Discord funguje, záhy uvidíte, že váš dotaz a výsledky rychle mizí. Pokud vám to vadí, náprava je snadná: klepněte na ikonku Příchozí, která se nachází v pravém horním rohu okna aplikace.

Mimochodem: tato ikonka vypadá spíš jako ethernetový port RJ45 než jako ikonka pro doručené zprávy. Za okamžik se zobrazí zprávy od bota Midjourney. Nyní klepněte na tlačítko skočit, čímž se v aplikaci Discord dostanete na příslušnou zprávu, kde můžete s obrázkem bez problémů manipulovat.

Svou osobní galerii obrázků najdete také na své domovské stránce služby Midjourney. Stačí klepnout na drobnou ikonku malé elipsy, která se nachází vedle obrázku, čímž tento obrázek otevřete v Discordu. Po klepnutí se spustí aplikace Discord a umožní vám provést již dříve zmiňované úpravy.

Jak získat případné další obrázky v Midjourney zdarma

Ve výchozím nastavení jsou všechny příkazy, které zadáte, vykonány okamžitě. Pokud vám nevadí čekání, pak si můžete nechat vygenerovat obrázky zdarma, a to tak, že použijete příkaz „/relax“. Při použití tohoto příkazu se váš požadavek na vytvoření obrázků zařadí do fronty, takže nebude vykonán okamžitě. V tuto chvíli není vůbec jasné, jak dlouhá je doba čekání ve frontě, nicméně na druhou stranu je výhodou, že Midjourney vám při tomto způsobu vytváření obrázků nebude strhávat žádný kredit.

Tuto obezličku bohužel můžete využívat pouze tehdy, pokud jste zaregistrováni jako předplatitel. Na druhou stranu, pokud se po určitém počátečním váhání nakonec rozhodnete platit předplatné ve výši 10 USD za měsíc a vystačíte s ním a současně si nedokážete dostatečně odůvodnit, proč byste měli za skvělé obrázky platit 30 USD měsíčně, pak by tento způsob pořizování obrázků mohl být pro vás tím pravým. Ostatně – za vyzkoušení nic nedáte.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com