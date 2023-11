Microsoft údajně plánuje Copilota s umělou inteligencí přidat do Windows 10

Na povrch vyplavaly zajímavé informace o budoucích plánech Microsoftu, který má údajně Windows Copilot přidat i do starších Windows 10. Copilot je přitom horká novinka, která se do „jedenáctek“ dostala s velkým listopadovým updatem 23H2. Společně s Windows Copilotem by měl do Windows 10 dorazit i postranní panel.





S touto zprávou přišel magazín Engadget, podle kterého informace přišla od Zaca Bowdena z Windows Central. Přidáním Copilota do Windows 10 by výrazně přibyla čísla do jeho uživatelské základny, jelikož „desítky“ stále běží na přibližně miliardě aktivních zařízení měsíčně. Pro srovnání Windows 11 má kolem 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Podle Zaca Bowdena má také Microsoft přehodnocovat strategii rychlého přechodu z Windows 10 na Windows 11. Microsoft má interně diskutovat o prodloužení podpory starších Windows 10, která je nyní stanovena do říjnu 2025.