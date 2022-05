Microsoft testuje omezenou síť VPN pro Microsoft Edge

Informace o službě Microsoft Edge Secure Network, se objevila na stránkách podpory společnosti. Jak by mohla služba fungovat, rozebral server PCWorld.com.





Podle něj by se v případě Microsoft Edge Secure Network nejednalo o plnohodnotnou VPN, jak ji známe. Zatímco u u těch nejlepších VPN aplikací jsou k dispozici služby optimalizované pro anonymitu, rychlost a přihlášení z jiné země, abyste mohli sledovat zahraniční streamovací služby, v případě Edge Secure půjde „pouze“ o šifrování vašich dat.

Síť Edge Secure Network je navržena tak, aby zachovala soukromí vaší polohy a zabránila sledování online, ale není určena k oklamání vzdáleného serveru, aby si myslel, že pracujete v zahraničí. Prohlížeč bude shromažďovat „omezené“ množství dat pro přístup ke službě, která společnost Cloudflare, jež službu má poskytovat, na konci každého měsíce odstraní.

K dispozici jen jeden GB dat

Služba má mít navíc další omezení. Microsoft uvádí, že uživatelů bude mít každý měsíc k dispozici pouze jeden gigabajt dat zdarma, který se odemkne po přihlášení k účtu Microsoft. Je ale možné, že firma nabídne uživatelům za příplatek i další zabezpečená data.

Microsoft neuvedl, kdy a zda vůbec Microsoft Edge Secure Network spustí, byť je pravděpodobné, že se tak stane. Služba by sice nekonkurovala placeným VPN aplikacím, ale zase by mohla by se hodit těm, kteří VPN běžně nevyužívají, nečekaně by ji ale mohli potřebovat.