Microsoft spustil nový Xbox Game Pass Core, má nahradit dlouholeté předplatné Xbox Live Gold

Microsoft spustil nové předplatné Game Pass Core, které cílí na všechny hráče hrající na Xboxu. Předplatné nahrazuje stávající Xbox Live Gold, které tu s námi je dlouhá léta a díky kterému si mohou hráči užívat všech výhod multiplayerového hraní.





Předplatitelé stávajícího Xbox Live Gold budou automaticky převedeni do nového předplatného, v případě zájmu mohou sami upgradovat na vyšší stupeň.

Nové předplatné Game Pass Core nabídne 36 her (původně mělo nabídnout pouze 25 titulů) a jejich úplný seznam je dostupný na stránkách společnosti. Na nejnovější AAA herní tituly zapomeňte, přesto nabízí předplatné za cenu přibližně 10 USD například Doom Eternal, Halo, Dishonored 2, Fallout 76 a další.

Podle slov Microsoftu se nabídka her obmění dvakrát až třikrát ročně, nikdy by se tak nemělo stát, že by hráči neměli do hrát. Více informací o předplatném můžete nalézt na oficiálních stránkách.