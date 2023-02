Microsoft slibuje mnohem rychlejší službu Teams. Spustit ji hodlá v březnu

Podle magazínu The Verge nyní Microsoft novou verzi, na které se pracovalo několik let, už testuje se svými zaměstnanci. Mezi běžné uživatele by se měla dostat během března. Aplikace by především měla přinést úsporu paměti, méně zatěžovat procesor a vést k lepší výdrži baterie na noteboocích.





Kvůli zrychlení se Microsoft rozhodl podle The Verge přejít z technologie Electron na technologii Webview2. Nová verze Teams by měla také využívat Reack místo JavaScriptu. Obě verze komunikační platformy ale mají být plně kompatibilní.

Microsoft před časem představil i novou verzi Teams Premium. Její exkluzivní součástí jsou i nové funkce využívající jazykový model GPT 3.5 od OpenAI. Od 30. června bude stát deset dolarů měsíčně na uživatele, do té doby si ji lze vyzkoušet za sedm dolarů, jak uvedl náš sesterský web Computerworld.