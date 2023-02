Microsoft předstihl Google. Nová verze vyhledávače Bing má v sobě chatbota využívajícího umělou inteligenci

Společnost Microsoft v úterý vypustila novou verzi svého vyhledávače Bing a míří s ním hodně vysoko. Začlenila totiž do něj konverzační systém využívající umělou inteligenci ChatGPT. Udělala to den po té, co Google oznámil, že podobný systém hodlá do svého vyhledávání teprve zapojit.