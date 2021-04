Microsoft mění výchozí písmo v Office. Podívejte se, jaké jsou varianty

Nestává se často, že by společnost Microsoft měnila výchozí písmo ve svých aplikacích. V případě balíku Office proběhla tato změna naposledy v roce 2007. Calibri tehdy nahradilo letitý font Times New Roman. Přehledně popsáno je to třeba na české Wikipedii.

Nyní softwarový obr představil rovnou pět nových fontů:

Tenorite

Bierstadt,

Skeena

Seaford

Grandview

Všechny se objeví v nabídce písmen v Office, Microsoft ale zároveň uživatele požádal, aby na sociálních sítí řekli, který font má být výchozím.

„Calibri je výchozím písmem od roku 2007. Sloužilo dobře, ale věříme, že je čas se vyvíjet,“ uvedla firma na svém blogu.

Jak jednotlivá písma vypadají?

Tenorite

Bierstadt

Skeena

Seaford

Grandview