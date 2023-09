Microsoft končí s ovladači od výrobců tiskáren, místo nich bude několik univerzálních

Zatím si výrobci tiskáren mohou nechat certifikovat své ovladače od Microsoftu a ten je pak distribuuje prostřednictvím služby Windows Update. Od roku 2025 však Microsoft již nebude nové ovladače od výrobců přijímat. Firma to uvedla na svém blogu.





Proprietární ovladače, instalátory a nástroje výrobců tiskáren nejsou od vydání Windows 10 21H2 v roce 2021 nutné, protože od té doby Windows podporují síťové a USB tiskárny s univerzálním ovladačem třídy Microsoft IPP, spadající do sdružení výrobců tiskáren a skenerů Mopria. V obchodě Windows Store jsou k dispozici také aplikace pro podporu tiskáren, které nabízejí další možnosti.

Přechodem z rámce Win32 na rámec pro vývoj softwaru UWP by se zvýšila spolehlivost a výkon. Výrobci tiskáren by již nemuseli vyvíjet svůj software od začátku, protože jejich tiskárny by byly podporovány všemi verzemi a edicemi systému Windows.

Microsoft chce především zvýšit bezpečnost systému Windows tím, že bude používat pouze několik centrálních ovladačů IPP namísto mnoha různých proprietárních ovladačů od jednotlivých výrobců. Bezpečnostní chyby v proprietárních ovladačích tiskáren často zůstávají po léta nepovšimnuty a zůstávají tak ve Windows. Tím se systém Windows jako celek stává zranitelnějším vůči útokům.

„V systému Windows provádíme velké změny v oblasti tisku. Jedná se o první krok k bezpečnějšímu a modernějšímu systému tisku. V blízké budoucnosti bude systém Windows ve výchozím nastavení používat nový režim tisku, který zakáže tisk z ovladačů třetích stran,“ uvedl k tomu na sociální síti X (dříve Twitter) bezpečnostní expert společnosti Microsoft Johnathan Norman.

Firma ujistila, že i přestože nově ovladače tiskáren nebude od roku 2025 přijímat, těch stávajících se to nedotkne. Nadále prostřednictvím služby Windows Updata bude poskytovat stávající certifikované ovladače. Výrobci tiskáren navíc budou moct stávající ovladače dál aktualizovat.

Od roku 2026 bude Microsoft upřednostňovat ovladače IPP před proprietárními ovladači a od roku 2027 už taky nebude umožňovat aktualizace stávajících proprietárních ovladačů – s výjimkou bezpečnostních aktualizací. I po roce 2027 však systém Windows umožní uživatelům instalovat ovladače tiskáren poskytované výrobci jako samostatné instalační balíčky prostřednictvím jejich webových stránek.