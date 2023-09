Microsoft je díky předběžnému souhlasu britského regulátoru zase o krok blíže k odkoupení Activision Blizzard

Předběžný souhlas udělil britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) společnosti Microsoft, která se na začátku tohoto roku vytasila s návrhem odkupu společnosti Activision Blizzard za astronomických 69 miliard dolarů. Nejen CMA, ale i další regulační úřady měly z této fúze obavy a stoply celou akci kvůli podrobnějšímu prošetření.





Podle magazínu The Verge spočívaly hlavní obavy regulačního úřadu CMA v oblasti cloudových her, na čež Microsoft reagoval restrukturalizací dohody tak, aby byly práva na cloudové hry převedena pro současné a nové hry Ubisoftu a Activision Blizzardu. Tato změna se zdá pro CMA dostatečnou a udělila Microsoftu předběžný souhlas. Jedná se však o předběžný souhlas před konečným rozhodnutím, které se očekává do 18. října.

Běhen této doby chce regulační úřad CMA získat zpětnou vazbu od třetích stran. Jak Microsoft, tak Activision Blizzard vidí celou situaci pozitivně, jelikož souhlas od britského úřadu CMA je poslední regulační překážka pro úspěšné dokončení celé fúze.,