Meta chystá pro Evropu placenou verzi Facebooku a Instagramu

Do Facebooku a Instagramu může v budoucnu přibýt placené předplatné, které nabídne prostředí obou sociálních sítí zcela bez reklam. Právě sběr osobních dat uživatelů a následná cílená reklama jsou hlavním problémem Evropské unie, která nedávno udělila Metě pokutu ve výši 1,2 miliardy euro za sběr osobních dat Evropských uživatelů a následné sdílení na servery v USA.





Evropa je pro Metu lukrativním trhem. Podle zveřejněných dat tvoří právě reklama na našem kontinentu přibližně 10 % celkových příjmů společnosti. Podle magazínu Engadget by předplatné bez reklam znamenalo první případ, kdy by se Meta odchýlila od svého bezplatného modelu s reklamami. Společnost nicméně věří, že nabídka placené varianty bez reklam by mohla pomoci zmírnit obavy evropských regulačních orgánů, byť by předplatné využívalo jen malé procento lidí.

Meta prozatím nezveřejnila žádné podrobnější informace, jako je datum zavedení předplatného a jeho cena. Jisté zatím je to, že předplatné nebude povinné a každý uživatel bude mít na výběr mezi stávajícím rozhraním s reklamami a předplatným, které jej těchto reklam zbaví.