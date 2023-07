Meta vidí potenciál v mobilních aplikacích a chce umožnit jejich stahování přímo přes Facebook

Díky nové regulaci v EU nazvané Zákon o digitálních trhách (DMA), která by měla vstoupit v platnost v příštím roce, vidí Meta potenciál v doporučování aplikací prostřednictvím reklam zobrazovaných ve Facebooku. Doporučené aplikace bude možné přímo stáhnout a nainstalovat do smartphonu. Meta chce tento nový styl reklam vyzkoušet s hrstkou vývojářů mobilních aplikací pro Android.





Celé to má fungovat tak, že díky hostování aplikací může Meta nabídnout stažení mobilní aplikace napřímo, aniž by byli odkázání do Obchodu Play nebo App Store. Společnost zároveň uvedla, že minimálně zpočátku neplánuje jakkoliv omezovat příjmy v aplikacích, což umožní vývojářům používat jakýkoliv finanční model, který uznají za vhodné.

S touto informací přišel magazín TheVerge, podle kterého Meta není jediným subjektem, který se chce stát distributorem mobilních aplikací. Již v březnu letošního roku se nechal Microsoft slyšet, že plánuje spustit v Evropě alternativní obchod s hrami pro Android i iOS.