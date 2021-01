Máte ve Windows 10 problém se zvukem? Nabízíme řešení…

Ze všeho nejdříve se ujistěte, že operační systém Windows používá pro výstup zvuku správné zařízení. Stačí, když klepnete na ikonku reproduktoru, která se nachází na Hlavním panelu. (Operační systém Windows 10 totiž někdy zařízení pro výstup zvuku změní, a to, aniž by vás na to nějakým způsobem upozornil).

V horní části vyskakovacího okna pak uvidíte název reproduktoru, který se aktuálně používá, například

Pokud je to správné zařízení pro výstup zvuku k dispozici, pak je vyberete jednoduše tak, že na toto zařízení klepnete. Pokud používáte externí reproduktory, pak se ujistěte, že je máte zapnuty.