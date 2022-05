Mapy Google získají unikátní funkci. Spojí reálné snímky s umělou inteligencí

Novinku představila společnost Google na vývojářské konferenci Google I/O, která se konala ve středu v kalifornském Mountain View. Immersive View je něco jako Street View z ptačího pohledu. Vybrané místo si můžete prohlédnout ze shora a zároveň přitom získat aktuální informace třeba o hustotě provozu.





„Na celém světě jsme zmapovali přibližně 1,6 miliardy budov a přes 60 milionů kilometrů silnic,“ prohlásil výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai.

„Některé odlehlé a venkovské oblasti bylo dříve obtížné zmapovat kvůli nedostatku kvalitních snímků a odlišným typům budov a terénu. Abychom to vyřešili, používáme umělou inteligenci k detekci budov ze satelitních snímků. Díky tomu jsme od července 2020 zvýšili počet budov na Mapách Google v Africe pětkrát. Z 16 milionů na téměř 300 milionů,“ citoval Pichaie portál PCWorld.com. Detaily najdete i na blogu Googlu.

Foto: Google

Pichai dodal, že s pomocí nové technologie bylo zdokumentováno už více než 20 procent budov po celém světě. Podle firmy navíc nová data může využít třeba OSN nebo Světová bank k posuzování toho, jak jsou některá místa po světě hustě osídlená.

Unikátní pohled

Nová funkce Immersive View by se měla do Map Google zavádět už letos. Bude to ale postupné a nejdřív se takto představí jen vybraná města. Nejdřív budou k dispozici Los Angeles, Londýn, New York, San Francisco a Tokio.

Podívejte se na ukázku Immersive View

Firma uvádí, že pro novou funkci využila miliardy leteckých snímků a s pomocí strojového učení z nich vytvořila vysoce věrné zobrazení jednotlivých měst. Jak novinka vypadá, ukázal Pichai na příkladu Londýna. „Pokud se chystáte vyrazit k Big Benu, můžete se podívat, jestli je tam provoz, jak je obsazeno, a dokonce se podívat na předpověď počasí,“ řekl Pichai.

Firma zároveň ukázala i interiéry jednotlivých budov. „Úžasné je, že v restauraci nelétá dron. My používáme neuronové vykreslování, abychom vytvořili zážitek pouze z obrázků,“ dodal šéf Googlu.