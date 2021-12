Mapy.cz mají vánoční hru, ve které budete zachraňovat princeznu

Po loňském úspěchu vánoční pohádky přinesl Seznam.cz v závěru letošního roku uživatelům služby Mapy.cz vánoční hru. V ní budete zachraňovat nebohou princeznu ze spárů draka. Ten princeznu unesl z pohádkového království. Přímo v mapách od Seznamu naleznete jednoduchou šifrovačku, v níž budete hledat unesenou princeznu pomocí návodných indicií.

V průběhu hledání se před vámi bude postupně odkrývat příběh, ve kterém si budete moci zvolit další směr vaší cesty. Hra začíná na zasněžené louce před vesnicí, kde stojí bubeník. Ten vesničany informuje o skutečnosti, že princeznu unesl drak a kdo ji osvobodí, ten se dočká „královské“ odměny.

Děj hry je vykreslen v pravé části obrazovky, kde se dozvíte vše potřebné a následně můžete zvolit odkaz pro pokračování k dalšímu kroku.

Někdy je dostupná pouze jedna možnost postupu k cíli, jindy máte na výběr z více možných cest.

V průběhu hry hledáte místa, předměty a postavy, které si ukládáte do své virtuální nůše. Abyste si je mohli uložit, musíte být v mapách přihlášeni ke svému uživatelskému účtu, případně si na Seznamu vytvořit účet nový. Pokud ještě nejste přihlášení, můžete tak učinit v pravém horním rohu okna.

Postavy, se kterými se ve hře setkáte, nakreslily děti zaměstnanců ze Seznamu. Jednou z hlavních postav je drak, který unesl princeznu.

A jak celá vánoční hra dopadne? To vám samozřejmě neprozradíme, abychom vás nepřipravili o překvapení a zážitek ze hry. Zahrát si ji můžete v termínu od 14. prosince 2021 do 1. ledna 2022. Pokud byste si v průběhu hraní náhodou nevěděli rady, můžete se podívat do nápovědy.