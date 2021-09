Levné mobilní tarify vám přináší MOBIL OD ČEZ

Hledáte volání, SMS a data levně? Pak je tu právě pro Vás MOBIL OD ČEZ. Vybrat si můžete z široké nabídky neomezených tarifů, kombinovatelných balíčků a samostatných datových tarifů. Vyberte si přesně to, co potřebujete.

Neomezené mobilní tarify MOBILU OD ČEZ začínají na 349 Kč měsíčně a liší se pouze porcí dat. K nejlevnějšímu tarifu dostanete 300 MB dat, k nejvyššímu za 949 Kč rovných 35 GB. Nejoblíbenější mezi zákazníky je varianta s 2 GB dat za 499 Kč.

Chcete více volnosti? Nakombinujte si libovolně volné minuty, SMS a data přesně tak, jak potřebujete.

Kombinovatelné balíčky nabídnou volání 0 – 300 minut za 19 – 229 Kč měsíčně. K tomu můžete přihodit neomezené volání a SMS do sítě ČEZ za pouhých 49 Kč. Nejoblíbenější je varianta s 25 minutami měsíčně za 39 Kč.

Zvolit si můžete také, kolik chcete měsíčně SMS. Pokud SMS nepotřebujete, nic neplatíte. Za 75 SMS zaplatíte 59 Kč, za 200 SMS jen 99 Kč.

A nebyl by to správný tarif na míru, aby neobsahoval dostatek dat. Vybrat si můžete od 0 MB do 2 GB měsíčně za 0 až 179 Kč. Nejoblíbenější varianta je 800 MB dat za 119 Kč.

Potřebujete jen data? Datové tarify MOBILU OD ČEZ se hodí třeba do tabletu, druhého slotu Vašeho telefonu, pro chytrou domácnost, připojení na chaty a chalupy… Vybrat si můžete z 3 variant – 25 MB měsíčně za 25 Kč, 3 GB za 199 Kč a rovných 20 GB za pěkných 449 Kč.

MOBIL OD ČEZ nabízí výhodné mobilní tarify pro celou rodinu. Tříčlenná rodina tak může platit třeba pouhých 853 Kč měsíčně, přičemž matka s otcem budou mít oba neomezené volání a SMS do sítě ČEZ. Matka, která hodně volá, bude mít 150 volných minut a 300 MB dat. Otec, který vyřizuje hodně věcí na internetu, bude mít 75 volných minut a 2 GB dat. Jejich ratolest, která je pořád na internetu, bude mít 3 GB dat. S MOBILEM OD ČEZ tak můžete ušetřit dost peněz a využít je nějakým lepším způsobem.

MOBIL OD ČEZ vám navíc garantuje bezproblémový přenos čísla – změna poskytovatele mobilních služeb nikdy nebyla jednodušší. Samozřejmě je na vás, zda při této příležitosti nezvolíte nové číslo. Aktivace a případná výměna SIM je zdarma.

S MOBILEM OD ČEZ se můžete těšit na rychlá data i v místech, kde to dřív nešlo, a to díky 4G síti. Navíc pokrývají 99 % území České republiky, takže můžete spokojeně telefonovat a brouzdat po internetu téměř na všech myslitelných místech.

Jednou z největších výhod využití služeb ČEZ tkví v tom, že je nabízejí bez závazků. V rámci každého zúčtovacího období si navíc můžete jednou změnit tarify a balíčky tak, aby maximálně vyhovovaly vašim současným potřebám, případně můžete bez jakýchkoli sankcí smlouvu ukončit.