Legendární Bulánci dostanou celou řadu novinek. Základní verze bude zdarma

Bulánci 2.0 dorazili v předběžném přístupu už loni v listopadu na platformu Steam, nyní konečně známe datum vydání plnohodnotné verze, které je stanovené na 1. září. Společně s tím představili vývojáři i celou řadu dalších novinek. Mezi nejzajímavější patří online multiplayer nebo také fakt, že Bulánci budou v základní „ořezané“ verzi zdarma pro všechny.





Online multiplayer je od 1. srpna dostupný pro všechny hráče, kteří si hru zakoupili. Doposud byl multiplayer zpřístupněn pouze těm, kteří hru podpořili skrze crowfundingovou kampaň na Startovači. Všechny ostatní potěší fakt, že hra bude od 1. září pro všechny zdarma, byť v lehce ořezané formě. Jak moc, to zatím vývojáři neupřesnili.

Podle zveřejněné development roadmapy se mají hráči na co těšit Autor: SleepTeam Bulánci

Víme pouze jejich plány do budoucna ze zveřejněné development roadmapy, na které je možné vidět, co se už nyní v Buláncích nachází a co vše chtějí vývojáři v budoucnu do hry přidat. Na ostatní důležité otázky můžete najít odpověď v přehledu na oficiálních stránkách Bulánků.