Kupte si televizor o správné velikosti (pokud ovšem bude existovat)

Už po několik let je možné pozorovat stále stejný trend: úhlopříčky televizorů se zvětšují, a přitom televizory samotné zlevňují. Kdysi byla doba, kdy nám televizor o úhlopříčce 55 palců připadal obrovský. Dnes jsou přitom stále běžnější televizory o úhlopříčce 75 palců. A pokud by každý pokoj u vás doma měl rozměry většího obývacího pokoje, zřejmě bychom vám poradili, abyste si koupili tu největší televizi, jakou si můžete dovolit a v něm si přesunuli pohovku do vhodné vzdálenosti.

Zmiňovanou radu ovšem neuplatníte u ubytoven, menších apartmánů, malých ložnic a v domácích pracovnách, kde by velká obrazovka jednoduše působila příliš rušivě. Navíc je pravdou, že někteří lidé (včetně nás samotných), prostě nechtějí mít za dominantu své domácnosti televizor s velkou obrazovkou.

Při pořizování malého televizoru ovšem nastává problém v tom, že získáte přístroj, který vám neposkytne ten nejkvalitnější obraz odpovídající možnostem soudobých technologií. V době psaní tohoto článku (originální text vyšel na PCWorld.cz, pozn. red.) byly na trhu pouze přesně dva televizory s úhlopříčkou menší než 55 palců, které by si zasloužily označení prvotřídních přístrojů: Sony A9S Master Series za 1 800 USD a LG 48CXPUB za 1 500 USD – v obou případech se přitom jedná o televizory s úhlopříčkou 48 palců používajících pro zobrazení technologii OLED.

Nicméně ještě předtím, než se pustíme do podrobností, dovolte nám, abychom nejprve pojednali o vztahu mezi velikostí úhlopříčky a vhodné vzdálenosti pro sledování televize.

Minimální vzdálenost pro sledování televize

Pokud chcete sledovat obsah celé obrazovky, aniž byste nadměrně zatěžovali zrak nebo abyste se namísto obrazu snů dívali na moře teček, pak byste měli sedět ve vzdálenosti alespoň 1,5násobku velikosti úhlopříčky televizoru.

Například u televizoru o úhlopříčce 55 palců byste tedy měli sledovat dění na obrazovce ze vzdálenosti 210 cm. Jedná se o hrubý odhad, který je nutno přizpůsobit dalším okolnostem, třeba tomu, když má televizor zakřivenou obrazovku, má jednotlivé pixely dále od sebe než u normálních televizorů (tj. televizor má vysokou hodnotu rozteče pixelů (dot pitch), nebo když máte televizi umístěnou tak, že někomu při jejím sledování překážíte v cestě atd.

Ona zmiňovaná doporučená vzdálenost pro sledování televizoru, která činí 1,5násobek úhlopříčky televizoru je nejlepším kompromisem mezi pocitem maximální dokonalosti zážitku ze sledování, a naopak minimálními důsledky na vaše zdraví. Nicméně mně osobně se tato doporučovaná vzdálenost zdá příliš malá.

Doma mám televizor o velikosti úhlopříčky 43 palců a sleduji ji ze vzdálenosti tří metrů, což je téměř o metr více, než je doporučované minimum a skoro trojnásobek velikosti úhlopříčky. Ona ta vzdálenost, z níž televizor sledujete, je rovněž do jisté míry dána osobním pohodlím. Měl jsem doma televizor o úhlopříčce 55 palců a zbavil jsem se jí, a to ani ne kvůli tomu, že by bylo obraz příliš velký, ale spíše kvůli tomu, že televizor sám o sobě zabral příliš místa.

V posledních letech jsem zaslechl několikrát stížnosti týkajících se nedostatku televizorů vyšší třídy v menších úhlopříčkách, a to v souvislosti s tím, jak se v této oblasti začalo hovořit o trendu umisťování televizorů s velkými úhlopříčkami do domácností.

Nedávno mi tři moji známí shodou okolností během 14 dní nezávisle na sobě poskytli právě na toto téma svůj pohled na věc. Když jsem jim řekl, že pokud chtějí televizor s menší úhlopříčkou, musí nakupovat modely střední třídy, jen nadzdvihli obočí.

Omezené možnosti při pořizování špičkových televizorů s menšími úhlopříčkami

A konečně se tedy dostávám k dilematu, které je hlavním tématem tohoto článku. Kromě již zmíněných televizorů s technologií OLED značek Sony a LG (obě firmy přitom používají stejné panely od firmy LG) ty nejnovější technologie prostě u malých televizorů nenajdete.

Chcete u řady Samsung Q90T televizor s technologií Quantum dot? Pak máte na výběr pouze televizory s úhlopříčkou 55 palců a více. Pokud uvažujete o televizoru o úhlopříčce 43 palců, pak jedinou možností je přechod k řadě Samsung Q60T. Uvažujete o televizoru řady 8 Series od firmy TCL s technologií mini-LED?

Menší televizor než ten s úhlopříčkou 65 palců neseženete. Stejně tomu je i v případě, kdy hledáte nějaký televizor 8K UHD. Televizory řady Q800/900T začínají na úhlopříčce 65 palců a televizor značky LG 8K UHD Z9 OLED v ceně 30 000 USD dostanete pouze v úhlopříčce 88 palců. Na druhou stranu je třeba čestně přiznat, že dostat 33 177 600 pixelů do menšího televizoru je skutečně nemožné.

Když jsem se dotazoval výrobců, pak jsem zjistil, že trend výroby velkých panelů má dva pádné důvody: jedním z nich je důvod ekonomický a druhým je trend zákazníků, jaké televizory upřednostňují. Skutečnost je ovšem prozaičtější: výrobci prostě a jednoduše na prodeji televizorů s většími úhlopříčkami více vydělají.

Osobně si myslím, že výrobci tímto postojem jdou možná trochu neprozíravě proti sobě, na druhou stranu v tomto velmi konkurenčním prostředí s velmi nízkými maržemi je asi nepřesvědčím. Velmi dobře chápu jejich postoj, jen se mi příliš nelíbí.

Kvalita versus velikost

Faktem v každém případě zůstává, že určitě spíše oceníte menší, ale přitom velmi kvalitní obraz než velký obraz, který ale není dostatečně kvalitní. Osobně bych tedy dal bez váhání přednost televizoru OLED s úhlopříčkou 55 palců před méně kvalitním televizorem o úhlopříčce 75 palců. Většina uživatelů, která se řídila toutéž radou, mi za ni poděkovala.

Na druhou stranu bych dal přednost televizoru OLED s úhlopříčkou 55 palců před televizorem s úhlopříčkou 49 palců s LED podsvětleným panelem LCD slabší kvality. Je lepší se dívat na větší obraz než si zlikvidovat zrak.

Je ovšem pravdou, že během posledních pěti let se technologie používané u televizorů velmi významně posunuly vpřed, takže s různými inovacemi se můžete setkat i u těch nejlevnějších televizorů nejnižší třídy. Ještě jsem vám o svém televizoru s úhlopříčkou 43 palců neprozradil, že se jedná o televizor značky TCL řady 5-series.

Jedná se o televizor o něco vyšší než té nejnižší úrovně, takže v žádném případě se nejedná o televizor, který se by se mohl rovnat se zařízeními nejvyšší třídy. Na druhou stranu je tento televizor úplně jinde než zařízení, která byla za stejnou cenu dostupná ještě před několika málo lety.

Už dávno jsem si uvědomil, že když vyhodnotím nějakou hru nebo film za přesvědčivý, nikdy nepřemýšlím o tom, jakou roli v tom, zda se mi hra nebo film líbila, hrál televizor. Pokud se mi něco nelíbí, tak najednou vidím chybu ve všem. Ale když dám argumenty z obou stran pohledu stranou, pak pokud by bylo možné pořídit televizor 4K nebo i 1080p OLED o úhlopříčce 43 palců, pak bych jej koupil. Ano, většina obsahu, který sleduji, je v rozlišení 1080p. Jen do toho, klidně mě nazvěte zpátečníkem.

Nadějný trend?

Něco mi našeptává, že zamilovanost zákazníků do televizorů o rozměrech kina pomalu, ale jistě slábne. Anebo je jednoduše trh nasycený. Ať je ten pravý důvod jakýkoliv, v blízké budoucnosti by mohlo dojít k návratu k vysoké kvalitě zobrazení, ale u televizorů s menšími úhlopříčkami. Anebo také ne. Pokud máte pocit, že by to bylo třeba, ozvěte se. Já se určitě ozvu.

Technologický vývoj se naštěstí již pomalu vrací zpět k menším televizorům nabízejícím vysokou kvalitu obrazu. Tento trend ostatně naznačuje dostupnost několika 48-palcových OLED od předních výrobců televizorů vyšší třídy. Divize LG – LG Display, která vyrábí panely OLED používané v televizorech OLED firem Sony, Panasonic a samozřejmě LG Electronics, na veletrhu spotřební elektroniky CES oznámila, že plánuje v roce 2021 spustit výrobu panelů OLE o úhlopříčce 42 palců. Hurá! Pokud se ovšem tyto panely začnou vyrábět v roce 2021, je velmi pravděpodobné, že první televizory obsahující tyto panely se na trhu objeví nejdříve v roce 2022.

Jak jsem ovšem uvedl výše, technologie uváděné do televizorů nejvyšší třídy se časem stanou samozřejmostí i u modelů nižších tříd. Může to ale samozřejmě nějakou tu chvíli trvat. Ale ať je to co nejdříve!