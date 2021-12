Který pracovní notebook Lenovo bude vévodit vaší kanceláři?

Zdá se, že stolním počítačům v kancelářích nadobro odzvonilo. A není se čemu divit –lehké, a tudíž snadno přenosné notebooky najdou využití nejen při pracovních schůzkách, ale i na obchodních cestách nebo v rámci stále oblíbenější práce z domova. Co konkrétně by vám měl pracovní notebook Lenovo nabídnout?

Jak vybrat spolehlivý a výkonný pracovní notebook?

Pokud ke své práci nutně nepotřebujete numerickou klávesnici, bohatě si vystačíte s notebookem s úhlopříčkou kolem 15 palců, která zaručuje, že se vám s počítačem bude pohodlně cestovat. Pracovní plochu si vždy můžete zvětšit připojením druhého monitoru a nic vám nebrání ani v použití externí klávesnice s numerickým blokem. Oblíbený (a často i nutný) multitasking vám umožní 8 GB operační paměti. Co se týče výdrže baterie, většina pracovních notebooků zvládne „odpracovat“ obligátních 8 hodin, což je dostatečná doba na vyřešení všeho podstatného.

Kromě důležitých vlastností, jako je vysoká kapacita operační paměti nebo výdrž baterie, nabízí některé notebooky i vychytávky, které vám dokáží značně zpříjemnit práci. Mezi ně patří:

čtečka otisků prstů,

konektorová výbava,

LTE pro vložení SIM karty,

podsvícená klávesnice

a kryt webkamery.

Lenovo IdeaPad S340 – reprezentativní pomocník

S notebookem Lenovo IdeaPad S340 získáte šikovného pomocníka, který v tenkém a lehkém těle skrývá vysoký výkon. Hravě si poradí i s náročnějšími aplikacemi a programy, a přitom u toho bude vypadat reprezentativně. Díky nízké tloušťce a 14" displeji se vám nepronese ani na delších pracovních cestách. Na jedno nabití vydrží v provozu až 8 hodin a podrží vás tak, když si zapomenete nabíječku nebo nenajdete zásuvku poblíž. Užijete si s ním i početné konferenční hovory, po jejichž skončení jediným pohybem zakryjete webkameru integrovaným krytem.

Lenovo V155 – tichý a výkonný pracant

Hledáte spolehlivého, výkonného, a přitom tichého společníka pro běžnou kancelářskou práci? Do noty by vám mohl padnout pracovní notebook Lenovo V155 s úhlopříčkou 15,6″, který nezabere příliš místa na pracovním stole ani v batohu. Na klávesnici najdete i numerický blok pro pohodlnější psaní a pracovní plochu si v případě potřeby jednoduše zvětšíte připojením externího monitoru do jednoho ze dvou USB 3.0 portů. Standardem je také HDMI vstup a otvor pro 3,5mm konektor pro připojení sluchátek. Pokud vás čeká několikahodinová pracovní schůzka, s přehledem ji zvládnete absolvovat i bez nabíječky, a navíc oceníte zcela tichý chod procesoru.

Lenovo ThinkPad Edge E590 – ideální společník na cesty i do kanceláře

Výkonný notebook Lenovo ThinkPad Edge 590 vás podrží při práci z kanceláře, domova nebo třeba z vlaku. Díky displeji s úhlopříčkou 15,6″ se vám pohodlně vejde do batohu a bytelná konstrukce je jako stvořená pro náročné cestování. Na jednodenní pracovní cestu si ani nemusíte přibalovat nabíječku, a přesto si svých 8–12 hodin bez problémů odpracujete. Po návratu do kanceláře oceníte slušnou konektorovou výbavu zahrnující USB-C, HDMI vstup, 2× USB 3.1, USB 2.0 a kombinovaný vstup pro 3,5mm jack pro sluchátka nebo mikrofon. Nechybí ani gigabitová LAN a čtečka SD karet. Každého, kdo se v práci věnuje psaní delších textů, potěší pohodlná a tichá klávesnice s numerickým blokem a podsvícením, které zpříjemní noční přesčas.

Stále nemáte jasno, který pracovní notebook se stane vaší pravou rukou? Projděte si nabídku notebooků Lenovo na Heurece a porovnejte si parametry a cenu vybraných modelů. Výběr vám značně zjednoduší hodnocení a recenze ověřených uživatelů.