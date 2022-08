Kriminalita na internetu prudce roste. Už tvoří deset procent všech trestných činů

Ještě loni se pohybovala internetová kriminalita kolem šesti procent, za první pololetí letošního roku ale policisté zaznamenali rychlý nárůst. Celkem za prvních šest měsíců zaregistrovali policisté téměř 330 tisíc trestných činů, detailní statistiky si můžete projít na webových stránkách Policie České republiky.





„Ten progres nadále pokračuje. Největší nárůst je u trestných činů, které souvisejí s platebními kartami a přístupovými údaji k nim,“ řekl v rozhovoru pro sesterských portál Lupa.cz náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.

Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta (22. 8. 2022) Autor: Policie ČR

Podle něj nyní policii trápí nejvíce takzvané reverzní podvody, kdy podvodník předstírá zájem o koupi nabízeného zboží, ve skutečnosti se ale chce jen dostat k údajům o účtu prodejce. Ten tak může přijít během několika hodin o veškeré peníze. Detailně jsme chování podvodníků popsali třeba v textu: Přibývá podvodů bazarových portálech, varují policisté.

Kubík v rozhovoru přiznává, že je složité dopadnout pachatele, protože za touto kriminalitou často stojí někdo ze zahraničí. „Kvůli tomu se to neobjasňuje snadno. Nám se sice daří identifikovat a dopadnout konkrétní osoby, které lidem z účtů vybírají peníze, ale organizátoři zůstávají mimo území České republiky,“ dodal.

Podle něj by se lidé měli chovat na internetu stejně jako v reálném životě, kdy také „nedávají nikomu na ulici peníze, když jde náhodou kolem a řekne si o ně.“ „Zcela zásadní je, nikdy nikomu neposkytovat údaje o svých platebních kartách. Nikdy je nevyplňovat na stránky, u nichž si dobře neověříte, že skutečně patří vaší bance,“ uvedl Kubík.

„Občas je to složité, protože taktika podvodníků je velmi dobře vypracovaná, pracují s psychologickými motivy, dostanou svou oběť do časové tísně. Ale vy vždy máte možnost zavolat do své banky či svému bankéři a zjistit tak, že se vás snažil někdo okrást. Stejně tak můžete zavolat na číslo 158 a ověřit si, zda vám volal skutečně někdo od policie,“ doplnil.

O nárůstu kriminality na internetu mluvila nedávno v rozhovoru pro Lupu i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Část rozhovoru si můžete přečíst zde, další najdete v podcastu.