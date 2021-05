Koupili jste si zařízení Amazon Echo? Pak co nejdříve proveďte těchto šest akcí

Vytvořte hlasový profil

Jakmile uvedete svoje nové zařízení Echo do provozu, je digitální asistent Alexa připraven odpovídat na vaše otázky a provádět vaše příkazy. To znamená, že je právě ten nejvhodnější čas na to, aby si Alexa zvykla na váš hlas. K tomu slouží tzv. hlasový profil. Když si vytvoříte takový hlasový profil, naučíte tím Alexu chápat vaši řeč a rozpoznávat váš hlas, což se vám bude hodit, až budete Alexu žádat, aby něco nakoupila nebo aby poslala někomu zprávu.

Zařízení Echo by vás mělo vyzvat k vytvoření hlasového profilu již během prvotní konfigurace zařízení, nicméně pokud jste tuto část přeskočili (jako jsem to udělal poprvé i já sám), vězte, že nic tragického se nestalo, protože hlasový profil je možné vytvořit i později.

Postup je následující: Spusťte aplikaci Amazon Alexa pro iOS nebo Android, kde klepněte na tlačítko pro zobrazení nabídky. Následně klepněte na položku na Settings > Alexa Account > Recognized Voices > Your Voice a poté klepněte na velké modré tlačítko „Begin“. Alexa vás požádá, abyste zařízení Echo řekl čtyři krátké věty. Poté již bude mít mnohem lepší přehled o tom, jak zní právě váš hlas.

Přizpůsobte si nastavení pro nakupování hlasem

Ve výchozím nastavení zařízení Echo umožňuje vám nebo komukoli jinému v doslechu nakupovat položky na Amazonu jednoduše tím, že o nákup Alexu požádáte. Určitě je naprosto v pořádku, pokud Alexu požádáte, aby vám objednala prášek na praní. Asi už ne tak v pořádku bude, pokud Alexu požádají vaše děti, aby jim koupila nejnovějšího Bakugana.

Naštěstí existuje velmi jednoduchá možnost, jak takovým nechtěným nákupům zabránit. Jednoduše do funkce pro nakupování pomocí hlasu u Alexy přidáte nějaká ochranná opatření. Pak budete moc být v klidu, protože se vám nestane, že budete platit za nevyžádané hračky, bonbóny nebo cokoli, co se právě vylíhne obdivuhodně vynalézavých dětských hlavičkách. A pokud budete chtít, můžete ostatně funkci pro nakupování pomocí hlasu úplně vypnout.

Nejprve spusťte ve svém smartphonu iPhone nebo Android aplikaci Amazon Alexa, poté klepněte na tlačítko pro vyvolání nabídky, a nakonec vyberte položku Settings > Alexa Account > Voice Purchasing.

Pokud si chcete ponechat funkci nakupování pomocí hlasu zapnutou, ale současně chcete zabránit dětem v její používání, můžete nastavit čtyřciferný kód, který budete muset Alexe říct, aby mohla nákup pro vás odsouhlasit. V tomto případě stačí zapnout volbu Voice code a následně zadat čtyřciferný kód. A až příště vy nebo někdo jiný řeknete Alexe, aby něco koupila, budete před dokončením nákupu požádáni právě o zadání vámi nastaveného hlasového kódu.

Co se týče dětí, tak ty jsou velmi mazané a velmi dobře si pamatují vše, co říkáte, což platí i pro již zmiňované čtyřciferné kódy. Proto velmi doporučujeme, abyste Alexu nastavili tak, aby v případě, že rozpozná váš hlas, nutnost použití čtyřciferného kódu přeskočila. (A právě v tomto okamžiku dozajista oceníte hlasový profil, který jste si vytvořili podle tipu uvedeného výše).

Proto se vraťte na obrazovku pro konfiguraci nakupování pomocí hlasu a zde povolte možnost Recognize Speakers. Od této chvíle již v okamžiku, když požádáte Alexu, aby provedla nákup na Amazonu, nebudete muset hlasové asistentce sdělovat žádný čtyřciferný kód, protože nákup bude schválen prostřednictvím rozpoznání vašeho hlasu. A co je možná ještě lepší, je fakt, že díky tomu, že nebudete muset říkat Alexe žádný kód, tento kód ani nikdo nezaslechne.

Jako poslední možnost je tu stále vždy možnost funkci nakupování pomocí hlasu jednoduše vypnout, a to pomocí přepínače Purchase by voice.

Nastavte si dobu, během níž nechcete být rušeni

Jakmile se alespoň trochu seznámíte se svým novým zařízením Echo, můžete si nastavit, zda chcete být upozorňováni na nadcházející události uložené v kalendáři, na titulky zpráv, příchozí poštu a spoustu dalších nejrůznějších událostí.

Je ale velmi pravděpodobné, že většina z nás asi nebude stát o to, aby nás Alexa budila ve tři hodiny ráno jen proto, že vám právě do vaší poštovní schránky dorazil nějaký spam.

Pokud tedy chcete nastavit, aby Alexa byla třeba během noci naprosto v klidu, pak v aplikaci Alexa klepněte na tlačítko pro vyvolání a následně klepněte na položku Settings > Device Settings. Nyní zadejte název vašeho nového zařízení Echo a zapněte volbu Do not disturb. Pokračujte klepnutím na přepínač Scheduled, a nakonec nastavte časový interval, v němž má být Alexa úplně v klidu.

Nezapomeňte, že se nastavení funkce Do not disturb (Nerušit) netýká ani alarmů, ani časovačů, takže je velmi důležité veškerou konfiguraci pořádně naplánovat.

Vyberte si službu pro přehrávání hudby

Jednou z nejlákavějších věcí, která zřejmě napadne prakticky každého uživatele nového zařízení Echo, je požádat Alexu, aby přehrála nějakou hudbu. Vězte však, že ve výchozím nastavení Alexa přehrává hudbu z Amazon Music. Pokud využíváte nějakou jinou službu pro přehrávání hudby, jako je například Apple Music, Pandora nebo Spotify, pak je možné svůj účet u této služby propojit se svým účtem Alexa a pak tuto službu pro přehrávání hudby nastavit jako výchozí.

Klepněte proto v aplikaci Alexa na tlačítko pro vyvolání nabídky a vyberte položku Settings > Music. Pokračujte volbou položky Link New Service. Nyní vyhledejte svoji oblíbenou službu pro přehrání hudby, tuto službu vyberte, čímž současně povolíte pro tuto službu tzv. „Alexa skill“ a poté se ke službě přihlaste. Nakonec na obrazovce Music klepněte na položku Default Services a vyberte nové výchozí nastavení pro svou knihovnu hudby a pro hudební stanice.

A až budete mít veškerou výše popisovanou konfiguraci za sebou, pak zkuste vyslovit příkaz “Alexa, play some Bruce Springsteen,” a záhy už můžete poslouchat hudbu produkovanou vaší službou pro přehrávání hudby.

Nastavte umístění svého domova a práce

Pokud chcete vědět, jak slouho vám v daný den bude trvat cesta do práce, pak se jednoduše zeptejte Alexy – ona vám to ráda prozradí, ovšem samozřejmě jen za předpokladu, že bude znát adresu vašeho pracoviště.

Klepněte v aplikaci Alexa na tlačítko pro vyvolání nabídky, kde klepněte na položku Your Locations a následně vyberte položku Add Location, čímž sdělíte digitální asistentce Alexe, kde bydlíte a kde pracujete. Samozřejmě můžete přidat i jiná umístění, o nichž chcete, aby je Alexa znala.

Přidejte k Alexe další chytrá zařízení

Vlastníte nějaká zařízení, která by se dala ovládat digitální asistentkou Alexou, jako je chytrá žárovka, termostat nebo bezpečnostní systém? Ta nastavíte několika klepnutími.

Nejdříve klepněte v aplikaci Alexa na tlačítko pro vyvolání nabídky a potom vyberte položku Add Device. Za okamžik se zobrazí skutečně velmi pestrý seznam všemožných chytrých zařízení, od světel a zásuvek až po fotoaparáty a mikrovlnné trouby. Zde vyberte příslušnou kategorii, klepněte na odpovídající značku a podle pokynů vytvořte pro zařízení nebo chytrou službu nový skill (dovednost).

Po nastavení této dovednosti (skillu) pak nic nebrání tomu, abyste použili Alexu třeba pro nastavení teploty nebo pro zhasínání světel v pokoji. Zkuste třeba tyto příkazy: „Alexa, set the basement temperature to 78 degrees” nebo „Alexa, turn off the living-room lights”.