Kooperace Microsoftu s Nvidií. Do GeForce Now zavítají hry, které jsou součástí předplatného Xbox Game Pass

Streamování her se stává se zvyšující se kvalitou internetového připojení stále více dostupné. Hráči, kteří nechtějí utrácet desetitisíce za výkonné herní sestavy nebo konzole si mohou za pár stokorun měsíčně užít hraní oblíbených titulů i na starém notebooku nebo tabletu. Nyní se předplatitelé GeForce Now mohou těšit na čerstvou várku her, které do cloudového hraní přibudou díky spolupráci Microsoftu a Nvidie.





Podle magazínu The Verge si mohou hráči od 24. srpna zahrát hry, které mají zakoupené skrze Microsoft Store nebo které jsou součástí předplatného Xbox Game Pass. Samotná Nvidia říká, kvůli probíhající integraci Microsoft Store a Game Pass do GeForce Now nebudou k dispozici od startu všechny hry a na některé tituly si budou muset hráči chvíli počkat.

Za celou kooperací Microsoftu a Nvidie stojí pravděpodobně britský regulátor, který stále blokuje odkoupení Microsoft Blizzard Microsoftem. Cloudové hraní bylo totiž jednou z hlavních překážek, které se britským úřadům nelíbily a Microsoft si je tímto krokem chce získat na svoji stranu.