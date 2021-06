Kolik máte ve svém počítači operační paměti?

Kolik paměti máte ve svém počítači? A víte, jak je rychlá? Tyto informace jsou pro totiž naprosto klíčové, pokud chcete posuzovat rychlost svého počítače. Pokud totiž máte v počítači operační paměti příliš málo, pak budete mít problémy s jeho výkonem – hlavně tehdy, pokud na něm máte spuštěno příliš mnoho programů nebo příliš mnoho otevřených záložek v internetovém prohlížeči. A ani počítačové hry vám nepoběží právě nejsvižněji.

Pokud tedy máte problémy s výkonem svého počítače a nejste si současně jisti, kolik paměti v něm máte nainstalováno, pak je nejvyšší čas to zjistit.

U naprosté většiny paměťových modulů najdete všechny jejich charakteristiky na nálepce, která je umístěna na boku modulu – konkrétně se jedná o údaje týkající se kapacity, rychlosti, a dokonce i latence. Nicméně to neznamená, že pokud potřebujete tyto údaje zjistit, budete muset rozebrat počítač. Tyto údaje se totiž dají pomocí několika klepnutí myší najít i pomocí programu Správce úloh v operačním systému Windows 10, a to jak na noteboocích, tak na stolních počítačích.

Zjistěte velikost operační paměti v počítači

Množství operační paměti nainstalované v počítači zjistíte velmi jednoduše. Ze všeho nejdříve na klávesnici stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Esc, čímž spustíte program Správce úloh systému Windows 10.

Ve výchozím zobrazení tohoto programu se zobrazí dlouhý seznam všech procesů aktuálně běžících ve vašem počítači, nicméně ten vás v tuto chvíli vůbec nezajímá. V tuto chvíli pro vás bude zajímavější záložka Výkon, na kterou klepněte.

Z okamžik se zobrazí graf spolu se seznamem hardwaru, který uvidíte u levého okraje okna. Nyní klepněte na položku Paměť. A vzápětí se vám zobrazí v okně všechny zásadní informace týkající se operační paměti. V horní části okna uvidíte celkovou kapacitu operační paměti, pod grafem zobrazujícím využití operační paměti se pak zobrazí další podrobnosti týkající se operační paměti.

Z nich pak stojí za pozornost zejména parametry Rychlost a Použité sloty. Parametr Použité sloty udává, kolik paměťových slotů v počítači je v současné době obsazeno moduly operační paměti RAM, zatímco parametr Rychlost udává rychlost, s jakou operační paměť právě pracuje. Pokud chcete do počítače přidat více paměti, a chcete v počítači ponechat stávající paměťové moduly, pak musíte mít k dispozici nějaký volný slot (alespoň jeden).

Současně dbejte na to, aby rychlost nového modulu operační paměti odpovídala rychlosti stávajících modulů operační paměti. Rozhodně příliš nedoporučujeme používat v počítači různé moduly operační paměti RAM a ideální je, pokud máte při upgradu operační paměti RAM možnost vyměnit všechny moduly za nové.

Co se týče doporučené velikosti operační paměti RAM, pak platí, že uživatelé, kteří používají své počítače pro takové základní činnosti, jako je práce s programem pro elektronickou poštu, zpracování textu nebo prohlížení Internetu, vystačí s 8 GB operační paměti RAM. A rychlost? To je jednoduché – čím rychlejší, tím lépe. Hráčům počítačových her jednoznačně doporučujeme vybavit svůj počítač alespoň 16 GB rychlé operační paměti RAM.