Kofax Power PDF Advanced 4: Robustní program pro jakoukoliv práci s PDF

Formát PDF se již dávno stal standardním formátem pro výměnu dokumentů. Bylo k tomu našlápnuto již předtím, ale vypuštění čtečky Reader zdarma udělala firma Adobe základní krok.

V dnešní kovidové době, kdy se stále více věcí přesouvá na net, ale pouhá čtečka nestačí a často potřebujeme s otevřeným dokumentem něco udělat. Samozřejmě existuje celý Acrobat, ale za tento luxus draze zaplatíme. A tak není divu, že se konkurence snaží přijít s levnější alternativou.

Program používá novou verzi OCRA Kofax 21

Jednou z alternativ je program Kofax Power PDF Advanced 4 od stejnojmenné firmy Kofax. V případě, že jméno Kofax nezní povědomě, tak se jedná o fimu, která zakoupila softwarovou společnost Nuance. Proto ani tak nepřekvapí, že na první pohled se program od starého dobrého Power PDF nijak neliší včetně grafické úpravy a barvy.

Ceny za verzi Standard jsou 129 dolarů, u Advanced si připlatíme na 179 dolarů, to se od loňského roku nijak nezměnilo. Rozdílů není příliš a zajímat budou spíše ty, kteří chtějí nejrůznější bezpečnostní vylepšení.

Software nabízí solidní kontrolu nad zásahy do existujících dokumentů, včetně možnosti OCR. Ta sice není nejrychlejší (to zůstalo již od dob Nuance), ale rozhodně uchovává dokumenty v originálním formátu a nabídne konverzi písmen to textu, který můžeme libovolně prohledávat.

Program používá novou verzi OCRA Kofax 21, rozdíly poznáme především při skenování méně kvalitního textu. Do textu můžeme přidávat komentáře, grafické zdůrazňování, “připínat” poznámky, hlavičky i patičky, nebo vodotisk, prostě všechno co potřebujeme. Můžeme i různě přehazovat stránky, včetně jejich vkládání do jiných dokumentů pomocí funkce drag-and-drop. Tohle všechno ale PDF Studio umělo už dávno.

Výrazně lepší propojení s aplikací Microsoft OneDrive

Mezi novinky patří možnost otevírat několik dokumentů v rámci jednoho okna a nemusíme mít otevřeno těch oken několik. Vedle tradičního Wordu můžeme konvertovat i z jiných formátů jako je třeba Tiff nebo jpg.

Program podporuje standardní enkrypci AES. Digitální podpis je samozřejmostí. Objevilo se výrazně lepší propojení s aplikací Microsoft OneDrive, nová je i konverze podporující nejnovější standardy včetně PDF-UA a WCAG AA 2.1.

S novou verzí opět dostáváme do ruky robustní program, který nám umožní prakticky jakoukoliv práci se soubory PDF a který plnohodnotně nahradí Acrobat a ještě nám nebude blokovat počítač jako Adobe Cloud.