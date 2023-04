Klávesu Print Screen čeká ve Windows 11 zásadní změna

Jedná se o změnu, která upraví roky zažité pravidlo, jak poznamenává server The Verge. Nyní se totiž po stisknutí klávesy Print Screen zachytí obraz celé obrazovky a následně se zkopíruje do schránky. Nově by se ale měl otevírat nástroj Výstřižky, který umožňuje mnohem víc možností.





Ve Windows 11 už možnost nastavit tuto klávesu na otevření Výstřižku je, nyní chce Microsoft nastavit toto chování jako výchozí.

Pokud se ale novinka nebude uživatelům líbit, budou mít možnost ji deaktivovat v Nastavení operačního systému.

The Verge poznamenává, že fungování klávesy Print Screen potřebovalo přepracovat už dlouho, zejména pokud používáte nastavení s více monitory. Po stisku klávesy se totiž zachycují všechny obrazovky. Abyste tomu zabránili a zachytili pouze aktivní okno, musíte držet klávesy ALT + Print Screen.