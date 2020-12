Předcházející díl: Když vám přestane fungovat touchpad…

Když vám na notebooku zničehonic přestane na dotyky prstů odpovídat touchpad, máte prostě a jednoduše problém. Mimochodem – zkoušeli už jste někdy používat počítač s operačním systémem Windows bez myši, touchpadu nebo jiného ukazovacího zařízení? Pokud ne, pak vězte, že takové ovládání je prakticky nemožné.

Další možnosti řešení

Pokud to nepomůže, prověřte nastavení touchpadu. Ve Windows 7 nebo ve Windows 8 se přesuňte do nabídky Start, popřípadě do panelu pro vyhledávání, a zde zadejte výraz „nastavení myši“. Z výsledků vyhledávání vyberte položku Změnit nastavení myši (ve výsledcích vyhledávání se zobrazují i jiné, velmi podobné výsledky, a tak se soustřeďte na to, abyste vybrali tu správnou položku).

Ve Windows 10 stiskněte klávesu Windows a následně klepněte na ikonku Nastavení > Zařízení > Touchpad. Tato volba vás přesune do nastavení touchpadu, kde si můžete zkontrolovat, zda je touchpad povolen a prověřit i další možnosti nastavení.

Pokud ani toto nepomůže, možná budete potřebovat nový ovladač. Přesuňte se proto na internetové stránky výrobce notebooku, zde vyhledejte model notebooku ve spojení s výrazem „touchpad driver“. Zde se pak podívejte, zda se zde vyskytuje ovladač, který si můžete stáhnout a následně nainstalovat.

Pokud nepomůže ani to, pak pravděpodobně máte problém se samotným hardwarem. Pokud budeme předpokládat, že se touchpad nebudete pokoušet opravit sami, pak máte dvě možnosti: buď pošlete notebook do servisu na opravu, nebo si koupíte nějakou malou bezdrátovou myš, kterou budete používat namísto něj.