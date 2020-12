Když vám na notebooku zničehonic přestane na dotyky prstů odpovídat touchpad, máte prostě a jednoduše problém. Mimochodem – zkoušeli už jste někdy používat počítač s operačním systémem Windows bez myši, touchpadu nebo jiného ukazovacího zařízení? Pokud ne, pak vězte, že takové ovládání je prakticky nemožné.

Úvod a první tipy

Pokud se vám problém s touchpadem objevil poprvé a nenadále, pak restartujte počítač a uvidíte, jestli to pomůže. (Ano, uvědomujeme si, že tato rada je skutečně triviální, ale uživatelé často ta nejtriviálnější řešení přehlížejí). Pokud restart nepomůže, pak čtěte dále, protože máme pro vás připraveny další rady. Ze všeho nejdříve zkontrolujte, zda jste náhodou omylem funkčnost touchpadu nezakázali. S největší pravděpodobností zjistíte, že touchpad můžete vypnout a opět zapnout nějakou kombinací kláves. Obvykle se jedná o spojení klávesy Fn (pravděpodobně ji najdete někde u levého spodního okraje klávesnice) a nějaké další klávesy.

Dobře, ale jak nyní zjistit, o jakou další klávesu se jedná? S největší pravděpodobností to bude některá z funkčních kláves (F1 až F12), ale může to samozřejmě být i kterákoliv jiná. Proto nezbývá, než abyste pečlivě prozkoumali klávesnici a věnovali pozornost malým ikonkám (nakresleným obvykle modrou barvou), které se nachází na některých klávesách. Konkrétně hledejte ikonku, jejíž obrázek připomíná touchpad.

Klávesa F8

Naneštěstí spousta ikonek pro touchpad vypadá všelijak jinak – často ani touchpad nepřipomínají. Například my sami jsme měli potíže s rozpoznáním ikonky touchpadu na starším notebooku Lenovo X220. Nakonec jsme odpovídající klávesu pro touchpad našli vyhledáním názvu notebooku spojeným s frází „disable touchpad“.

Ve výsledcích vyhledávání se objevilo, že odpovídající klávesou je klávesa F8. To samé se nám pak stalo i v případě novějšího notebooku Lenovo Yoga 900, kde zase ta správná byla klávesa F6. Pokud se vám stejně jako nám nepodaří ani z obrázku odhadnout, jaká klávesa se používá pro touchpad, pak to zkuste stejně jako my.

