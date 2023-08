Když ban, tak pořádně. Twitch umožní streamerům kompletní zákaz sledování jejich vysílání

Každý streamer (uživatel streamující živé vysílání) chce mít svůj stream v rámci možností netoxický a takový aby se v něm všichni diváci cítili dobře. Občas se však najdou lidé, kteří svými výroky a agresivitou obtěžují ostatní a tzv „kalí vodu“. Těmto lidem je možné zablokovat přístup k chatu udělením banu (zákaz přístupu), nicméně zablokovaní uživatelé se stále mohou dívat dál na stream, klipy nebo záznamy.





Twitch chce proti tomuto bojovat zavedením dlouho žádané funkce, která omezí zablokovaným uživatelům sledování živých streamů. Tato novinka zazněla na oficiálním streamu Patch Notes a k dispozici bude pro všechny streamery od září. Senior Manager Twitche Trevor Fishech k tomuto řekl „V současné době divákům to nezabrání ve sledování VOD nebo klipů, ale to je něco, co chceme také zahrnout jako součást této funkce“.