Kdy přijde Spotify HiFi? Bezztrátová vyšší zvuková kvalita je v nedohlednu

V únoru 2021 Spotify směle slíbilo , že do konce roku spustí bezztrátový streaming hudby. Je ale už polovina roku 2022 a po Spotify HiFi není ani stopy. O co tedy jde? Spotify okolnosti osudu HiFi poměrně tají, ale i tak si společnost nechala uniknout několik detailů o této slibované službě.

Co to vůbec Spotify HiFi je?

První zmínka o Spotify HiFi se objevila loni v únoru, firma tehdy o funkci mluvila tak, že přinese pro uživatele Spotify Premium výrazné vylepšení zvukové kvality. Spotify konkrétně slibovalo bezztrátový formát v kvalitě CD.

„Spotify HiFi dodá hudbu v bezztrátovém zvukovém formátu v CD kvalitě do vašeho zařízení a reproduktorů s podporou Spotify Connect, což znamená, že fanoušci budou moci zažít větší hloubku a čistotu a zároveň si vychutnat své oblíbené skladby,“ uvedla firma na svém blogu.

Kvalitou CD se rozumí streamování zvuku kódovaného s 16bitovou hloubkou a vzorkovací frekvencí 44,1 kHz. Slovo bezztrátový představuje to, že zvukový proud obsahuje přesně stejné zvukové detaily jako jeho zdroj.

Hlavním bonusem je, že hudbu uslyšíte tak, jak to její autor zamýšlel. Spotify dokonce zveřejnilo video, ve kterém americká zpěvačka Billie Eilish a skladatel Finneas vychvalují přednosti bezztrátového streamování zvuku.

Nyní streamuje Spotify zvuk na 320 kbps ve „ztrátovém“ formátu Ogg Vorbis, což znamená, že audio stream ztrácí množství detailů v zájmu zachování šířky pásma.

Kdy tedy Spotify Hifi vyjde?

Stručná odpověď zní, že nevíme, kdy Spotify HiFi dorazí. Firma jen na začátku letošního roku uvedla, že „zatím nemá podrobnosti o načasování, o které by se mohla podělit.“

Příliš konkrétní pak nebyl letos v únoru ani generální ředitel Spotify Daniel Ek, podle kterého zpoždění startu Spotify Hify souvisí s problémy při licencování skladeb.

„Mnoho funkcí, o kterých mluvíme, a zejména těch, které se týkají hudby, končí v licencování,“ citoval Eka server The Verge. „Nemohu v této věci skutečně oznámit žádná specifika, než říci, že jsme v neustálém dialogu s našimi partnery, abychom to uvedli na trh.“

Je tu ale ještě jeden důvod, proč by Spotify mohlo HiFi pozdržet: plány společností Apple a Amazon. Tři měsíce po oznámení služby Spotify HiFi totiž obě společnosti podle webu TechHive naznačily, že začnou nabízet skladby bezztrátově s vysokým rozlišením a prostorovými efekty, navíc zcela bez příplatku.

Je možné, že právě z tohoto důvodu zatím Spotify od zavedení lepší funkce odstoupilo. V původních plánech totiž firma počítala s tím, že si za Spotify HiFi bude účtovat další poplatek.

Kolik bude Spotify HiFi stát?

Předpokládejme ale, že firma pořád plánuje, že za lepší zvuk bude chtít od uživatelé i nějaké peníze navíc. O kolik by se ale mělo jednat, není vůbec jasné. Firma jen naznačila, že by ráda něco navíc.

V této souvislosti je zajímavá jedna věta z doby, kdy firma službu představila. Zní: „Prémioví předplatitelé na vybraných trzích budou moci povýšit svou zvukovou kvalitu na Spotify HiFi.“

Spotify to víc nerozebíralo, nicméně věta vyzněla tak, že firma zamýšlela bezztrátový zvuk jako doplněk, a ne funkci, kterou by už měli automaticky předplatitelé verze Premium.

Za zmínku také určitě stojí, že Spotify testovalo zvukové streamy v kvalitě CD již v roce 2017 a v té době si za toto vylepšení účtovalo navíc 7,50 dolaru měsíčně.

Otázkou ale je, jak už zaznělo dříve, zda nakonec nebude Spotify HiFi pro prémiové předplatitele zcela zdarma.

Nabídne Spotify HiFi streamování hudby ve vysokém rozlišení?

Spousta streamovacích konkurenčních služeb jako je Amazon Music Unlimited, Apple Music, Qobuz nebo Tidal nabízí streamování hudby ve vysokém rozlišení, kdy je zvuk kódován ve vyšším rozlišením a vzorkovací frekvencí rychlostí než zvukové stopy v kvalitě CD 16-bit/44,1kHz.

Většina odborníků se zároveň shoduje, že 24 bitů/48 kHz je hranice pro zvuk ve vysokém rozlišení, a služby, které ji podporují, poskytují streamování ve vysokém rozlišení až do 24 bitů/192 kHz.

Spotify se však ve svém úvodním oznámení o Spotify HiFi nikdy nezmínilo o zvuku ve vysokém rozlišení. Jediné, co firma slibovala, byl zvuk „v kvalitě CD“, který se označuje jako „hi-fi“, ale ne „hi-res.“

Samozřejmě je předmětem poměrně vášnivých debat, zda lidské ucho skutečně dokáže rozlišit zvuk v kvalitě CD a ve vysokém rozlišení (nebo zda většina lidí rozezná rozdíl mezi ztrátovým a bezztrátovým zvukem), ale zabředávat do této debaty skutečně nechceme.

Nabídne Spotify HiFi prostorový zvuk?

Ani to, není jasné. Firma nikdy nenaznačila, že by o prostorovém zvuku, tedy o hudebních stopách, do nichž by byly zakomponovány 3D prostorové efekty, uvažovala.

Mezitím konkurenti jako Amazon Music, Apple Music a Tidal nabízejí prostorové zvukové stopy v takových formátech, jako jsou Dolby Atmos nebo Sony 360 Reality Audio.

Opět ale platí, že Spotify může plány na zavedení prostorového zvuku skutečně v provozu, ale to zatím nevíme.

Jaké skladby budou ve Spotify HiFi?

V hudebním katalogu společnosti je údajně až osmdesát milionů skladeb. Nedá se ale automaticky čekat, že všechny by automaticky byly i v HiFi kvalitě. Kolik z nich to bude, záleží na tom, co se Spotify podaří s hudebními vydavatelstvími dohodnout.

Jen pro představu, jak jsou na tom v tomto ohledu ostatní streamovací obři. Amazon Music HD podle serveru Trusted Reviews uvádí, že má 90 milionů skladeb ve vysokém rozlišení (kvalita CD) a 9 milionů v Ultra HD (vysoké rozlišení). Apple tvrdí, že celý jeho katalog (odhadem asi také 90 milionů skladeb) je k dispozici jako bezeztrátový.