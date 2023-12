Kde exceloval instalatér Mario? A co se dělá v Minecraftu? Zkuste, jak se vyznáte v počítačových hrách

Bratři instalatéři Mario a Luigi se jednoho dne hrozně rozčílili, vzali své kouzelné světelné meče a vyrazili na planetu Arrakis, aby tam tam porazili zlovolného Zaklínače.





Že to tak nebylo? Většina fanoušků počítačových her zřejmě při tom popisu fiktivní adventury kroutí hlavou. Schválně jsme totiž pomotali dohromady hned několik počítačových her. Dokážete ale odpovědět, ke které hře patří konkrétní postava nebo kde se její děj odehrává? Zkuste si náš kvíz a uvidíte, jak budete úspěšní.