Kam se ukládají snímky obrazovky pořízené na platformě Steam?

Podle služby Steam je pořizování snímků obrazovky velmi jednoduché. Stačí při hraní hry stisknout klávesu F12. Na rozdíl od Windows Game Bar nebo GeForce Experience si tak nemusíte pamatovat tolik kláves. Nic proti tomu – to je bezpochyby pravda – je to skutečně jednoduché.





Ale kde tyto snímky obrazovky skončí, už tak jednoduché není. Služba Steam vám totiž o umístění pořízených snímků obrazovky neříká pravdu. Tedy alespoň některým uživatelům. V konfiguraci Steam máte například uvedeno, že se snímky obrazovky ukládají v operačním systému Windows do složky Dokumenty (nebo do jiné složky – to podle toho, jaké umístění jste si nastavili). Ale když se do této složky podíváte, zjistíte, že tam jednoduše nic není.

Tak kde tedy ty naše snímky obrazovky vlastně jsou? Věřte, nebo ne, najdete je ve složce používané službou Steam, a to dost hluboko, a ještě ukryté ve složkách, které jsou neprakticky pojmenovány pomocí čísel, namísto aby se jmenovaly třeba podle názvu hry. Ale nebojte se – nemusíte se při snímků obrazovky nutně probírat jednotlivými podsložkami. Stačí, když namísto toho využijete ve službě Steam horní panel nabídek, z něhož vyberete položku Zobrazit > Snímky obrazovky.

Za okamžik se objeví okno, ve kterém můžete zobrazit a následně načítat snímky obrazovky pořízené v místním počítači. Kromě toho si rovněž můžete svou online knihovnu se svými snímky obrazovky.

Co je ale pro nás v tuto chvíli nejdůležitější, je tlačítko Zobrazit na disku, které se nachází v levém dolním rohu okna, přes které získáte přístup k souborům prostřednictvím programu Průzkumník Windows. Tuto akci však musíte provádět pro každou hru zvlášť, protože snímky obrazovky jsou pro každý herní titul uloženy v samostatných složkách. K přepínání mezi jednotlivými hrami pak slouží rozevírací nabídka, které se nachází v levém horním rohu okna.

A když už jste v okně se snímky obrazovky služby Steam, můžete využít ještě i možnost nahrát soubory na svůj cloudový účet služby Steam. A nesmíme zapomenout na ještě jednu zajímavou nabídku týkající se nastavení služby Steam: jedná se o možnost změnit klávesovou zkratku a standardní formát souborů, který se použije při pořizování snímků obrazovky. Stačí přejít do nabídky Nastavení > Ve hře.