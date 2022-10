Jsou vaše zprávy posílané na Facebook zabezpečené? Možná ano. Jak to ale zjistíte?

Jste si určitě jisti, že si zprávy, které posíláte přes Facebook, nepřečte nikdo jiný než ten, komu jsou určeny? Osobně bych si tak jistý nebyl. Ochrana účtu na Facebooku pomocí silného hesla a dvoufaktorového ověřování je totiž jen základním krokem, kterým si chráníte veškerou vaši komunikaci v této sociální síti.





Další zásada, tj. to, že nikdy s nikým nebudete sdílet svá zařízení a vždy se budete poctivě odhlašovat, jakmile dokončíte komunikaci, tak to vás také stoprocentně neochrání. A ani mazání vláken zpráv není dostatečnou zárukou, že to, co sdělíte někomu jinému, zůstane skutečně jen mezi vámi.

Chcete-li v aplikaci Messenger dosáhnout co největšího soukromí, budete potřebovat zajistit šifrování veškeré konverzace probíhající mezi koncovými uzly (tzv. E2EE). Jedná se tedy o zašifrování konverzace na úrovni koncových zařízení (na kterých probíhá vlastní konverzace) pomocí sady klíčů. Tato sada klíčů je pak známa pouze vám a tomu, kdo s vámi konverzuje, resp. zařízení, na kterém komunikujete vy a zařízení, pomocí něhož komunikuje druhá strana. Samotná zpráva je pak během přenosu zašifrována, takže se k jejímu obsahu nemůže dostat nikdo nepovolaný.

Na Facebooku je šifrování na úrovni koncových uzlů k dispozici pouze při použití tzv. Tajných konverzací, které musíte zahájit nezávisle na existujících vláknech zpráv nebo skupinách, jichž jste již součástí. Pokud jste součástí Tajné konverzace, pak tato bude označena štítkem End-to-end encrypted, tj. šifrována z jednoho zařízení na druhé.

V seznamu konverzací Tajné konverzace poznáte podle šedé ikonky zámečku a popisu End-to-end encrypted (Šifrované z jednoho zařízení na druhé). Autor: PCWorld.com

Pokud tedy žádná z vašich konverzací takové označení nenese, pak to znamená, že všechna komunikace probíhá nešifrovaně. Pokud tedy chcete, aby byly vaše zprávy soukromé, anebo alespoň soukromější než standardně, pak musíte zahájit tajnou konverzaci. Je tu ale jeden háček.

Teoreticky by nikdo jiný, kdo stojí mimo tajnou konverzaci, neměl být schopen rozšifrovat obsah konverzace. Facebook má však v případě potřeby, tj. v případě nahlášení, možnost zprávy prověřit. Současně obsah toho, co říkáte, může sdílet, nebo pořizovat snímky obrazovky s obsahem konverzace i protistrana, s níž komunikujete.

Pokud vám toto všechno vadí, nezbývá než přejít k jiné aplikaci, která dokáže šifrovat přenášené zprávy a která vás při konverzaci více ochrání. Například taková služba Signal uvádí, že s daty uživatelů nijak nemanipuluje. Namísto toho nabízí možnost zablokovat uživatele, který vás obtěžuje.

Co se týče spammerů pak služba čeká, až problematický účet označí více uživatelů, a takového spammera otestuje, zda se jedná o člověka nebo nějakého robota. Teprve po úspěšném absolvování takového testu dotyčnému umožní odesílat další zprávy.

Bohužel v současnosti vás žádná aplikace neochrání před tím, aby kdokoliv, s kým právě konverzujete, si mohl pořídit snímky obrazovky a sdílel, co jste napsali. Je třeba si tedy neustále dávat pozor a komunikovat pouze s těmi, kterým důvěřujete.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com