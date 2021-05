Jsi ve stresu, dej si pauzu. Microsoft chce sledovat biometrické údaje uživatelů

Žádost o patent podala společnost už v říjnu roku 2019, nese název „Emotion Detection From Contextual Signals For Surfacing Wellness Insights“. Detaily o patentu s číslem 16/659885 ale byly zveřejněny až před pár dny.

Nástroj by měl využívat biometrická data z různých zdrojů, především z nositelné elektroniky, a zároveň by měl vše propočítat podle toho, jak dlouho uživatel je u počítače, jak silně „buší“ do kláves nebo kolik času mu zabere psaní mailu. Podle toho by se vytvářelo „anxiety score“ – hodnocení úzkosti či stresu.

Služba by se zaměřovala především na zaměstnance ve firmách, píše americká verze magazínu Computerworld, která na nový patent upozornila. Text si můžete přečíst i na české mutaci časopisu.

Kdy by chtěl Microsoft spustit, není jasné. Je ale také možné, že zůstane jen u patentu.