Je to oficiální. Elon Musk potvrzuje přidání dvou úrovní předplatného na svoji síť X

Majitel sociální sítě X na svém profilu oficiálně oznámil dvě nové úrovně předplatného, které naznačovaly už dříve uniklé informace. První bude stát méně, než je aktuální 8dolarové předplatné a nesníží počet zobrazovaných reklam, druhé předplatné bude dražší a reklamy naopak z platformy zcela odstraní. Aktuální prémiové předplatné na Xku sníží počet zobrazovaných reklam přibližně na polovinu.





I přestože jsou nové úrovně předplatného oficiálně venku, stále neznáme jejich ceny. Nové předplatné není jediným způsobem, jak se Elon Musk snaží zlepšit špatnou finanční situaci sítě X. Nově budou muset noví uživatelé přicházející z Filipín a Nového Zélandu platit dolarové roční předplatné, aby dokázali, že nejsou boti.

Snahám o získání více peněž se ostatně není čemu divit. Podle magazínu Techcrunch od převzetí sítě X (dříve Twitter) do Muskových rukou jsou příjmy z reklam stále nižší a nižší. Zlepšení finanční situace by mohla pomoci i Linda Yaccarino nově posazená do pozice generální ředitelky. Ta se začátkem tohoto měsíce pochlubila s tím, že X má přibližně 245 milionů aktivních uživatelů a 500 milionů příspěvku každý den.