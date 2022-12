Potřebujete druhou obrazovku k počítači? Zkuste to s tabletem Galaxy Tab od Samsungu

Tablety jako takové se dají využít nejen pro hraní her a sledování filmů. To ale zdaleka není vše – takový tablet Samsung Galaxy Tab má spoustu nástrojů, přičemž jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších je jeho schopnost rychle se připojit k vašemu počítači a tam sloužit jako další obrazovka – a to prostřednictvím aplikace Second Screen.





Možná se teď ptáte, proč by vás tato problematika vůbec měla zajímat. Odpověď je nasnadě: jednoduše proto, jelikož tablet Galaxy Tab vzhledem ke své nízké hmotnosti třeba dokáže na služebních cestách při práci na vašem notebooku výborně posloužit jako další obrazovka. Navíc se velmi snadno vejde do batohu. A co naplat: více obrazovek rovná se větší produktivita!

Pokud chcete nějaký naprosto běžný tablet s operačním systémem Android připojit k počítači, na němž běží operační systém Windows 10 nebo Windows 11, pak obvykle musíte k tomuto účelu stáhnout jak do tabletu, tak do počítače speciální aplikaci, například SpaceDesk nebo Duet Display. Naposledy jmenovaný software oceníte zvláště tehdy, pokud vlastníte iPad, protože Duet Display dokáže vaši pracovní plochu rozšířit na tablet Apple, a to buď prostřednictvím bezdrátového, nebo drátového připojení.

Na rozdíl od těchto aplikací je aplikace Second Screen od společnosti Samsung standardní součástí jak počítačů, tak tabletů Samsung Galaxy. Jedinou komplikací tak zůstává nutnost instalace rozhraní UI 3.1 od společnosti Samsung určené pro tablety, které se na tablety Tab rozšířilo v roce 2021.

Společnost Samsung nám na naši žádost poskytla tablet Galaxy S8+ a mobilní telefon Galaxy S22, což byla zařízení, která jsme potřebovali, abychom mohli kvalifikovaně odpovědět na otázku, zda má vůbec smysl kupovat si ekosystém značky Samsung Nestačilo by nakonec kombinovat zařízení s operačním systémem Android s počítačem s operačním systémem Windows?

Jako počítač s operačním systémem Windows jsme použili Samsung Galaxy Book2 Pro 360. Určitě vám doporučujeme zakoupit si nebo použít něco podobného, jako je tento kryt na klávesnici Samsung Book Cover Keyboard Slim k podepření tabletu, protože stejně jako zařízení Microsoft Surface i toto zařízení postrádá stojánek.

Stručné shrnutí

Doba potřebná pro realizaci: 2 minuty

Potřebné nástroje: žádné

Potřebné vybavení: Tablet Samsung Galaxy Tab, počítač Samsung Galaxy

Náklady: žádné

1. Podívejte se na tabletu po ikonce aplikace Second Screen

Zřejmě nejrychlejším způsobem, jak navzájem propojit počítač s operačním systémem Windows 11 a tablet Samsung Galaxy Tab, je začít od samotného tabletu. Táhněte na tabletu prstem směrem shora dolů, aby se vám zobrazil soubor zástupců nejrůznějších aplikací a konfigurace, jako jsou třeba možnosti nastavení technologie Bluetooth, svítilna, režim Letadlo apod. Když nyní se nyní v této nabídce posunete prstem směrem vpravo, objeví se vám několik dalších možností konfigurace, kde klepněte na položku Second Screen.

2. Vyberte si požadovaný způsob zobrazení

Nyní se vám na tabletu Samsung Galaxy Tab zobrazí stránka s vysvětlením, co vůbec aplikace Second Screen je a jak funguje. Jak si přečtete, nejlépe vám bude tato funkce pracovat, pokud budou tablet i počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Současně si budete moci vybrat, zda budete chtít používat režim obrazovky optimalizované pro přehrávání videa (s plynulejším a méně se sekajícím obrazem), nebo režimem nabízejícím rychlejší odezvu, který můžete (teoreticky) použít i pro hraní počítačových her.

3. Povolení aplikace Second Screen v počítači Samsung Galaxy

V dalším kroku je třeba povolit aplikaci Second Screen v počítači Samsung Galaxy. Tato aplikace by již měla být na počítači nainstalována, a to jako součást instalačního balíčku Samsung. Pokud tomu tak skutečně je, stačí na ni klepnout a aplikace Second Screen by následně měla tablet automaticky detekovat a poté zajistit připojení tabletu k počítači. V tuto chvíli můžete tablet Samsung Galaxy Tab považovat za další obrazovku, kterou můžete použít pro konfiguraci zobrazení v aplikaci Nastavení systému Windows 10/11 (nabídka Systém > Obrazovka).

(Během našeho testování se tablet občas odpojil, a to buď kvůli tomu, že vypršel čas (nicméně se nám nepodařilo najít žádný ovládací prvek, který by nás na tuto skutečnost upozornil), nebo kvůli chvilkovému výpadku v bezdrátovém připojení. Operační systém Windows 11 naštěstí dokázal obnovit obrazovku do stavu, v jakém se nacházela před odpojením, takže jeho opětovné připojení je velmi jednoduché.

Na počítači by se mělo zobrazit malé plovoucí vyskakovací okno, které označuje navázané připojení k externímu tabletu – v našem případě k tabletu Samsung Galaxy S8+. Vedle něj najdete drobné tlačítko pro odpojení, které navázané spojení zruší. A to je vše – máte hotovo!

Tipy:

Pokud chcete, můžete tablet používat buď jako „hloupou obrazovku“, která dokáže pouze zobrazovat obsah a nedokáže reagovat na žádný vstup. Můžete ovšem použít pero S Pen (které je součástí tabletu), dotykovou obrazovku tabletu nebo k tabletu připojenou klávesnici (pokud ji samozřejmě máte k dispozici), a ty použít k ovládání. Všechny tyto prvky je možné řídit prostřednictvím nabídky „Vysílat“ operačního systému Windows (stačí použít klávesovou zkratku Win + K).

Pokud chcete mít přístup k dalším aplikacím na tabletu Galaxy Tab i během připojení k počítači, není problém. Stačí přejet prstem od spodního okraje nahoru, čímž dojde k zobrazení ikon pro navigaci. (Tablet Samsung Galaxy Tab by vás měl na tuto v rámci instalace v podobě nápovědy upozornit). V pravém horním rohu obrazovky se bude neustále zobrazovat drobná ikona oznamující vysílání, která vám v případě potřeby umožní rychle se vrátit do aplikace Second Screen.

K ovládání tabletu můžete v počítači také použít příbuznou aplikaci Samsung Flow. Tato aplikace dokáže podobně jako aplikace Second Screen propojit tablet s počítačem. Rozdíl mezi oběma aplikacemi spočívá je v tom, že aplikace Flow dokáže z počítače ovládat tablet nebo telefon – podobně jako aplikace Váš telefon v operačním systému Windows.

Pokud potřebujete na svých cestách pracovat s více obrazovkami, určitě nejsou k zahození takové vychytávky, jako je například takový monitor FOPO s trojitým displejem. Někdy ale prostě chcete jednoduchost. A tu Samsung Second Screen přináší!

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com