Jak získat nejlevnější stabilní ADSL nebo DSL internet na vaší adrese?

Dobré připojení je však základ úspěchu, zvlášť pokud potřebujete pracovat z domu, nebo rádi hrajete online hry. Získáním stabilního ADSL nebo DSL internetu u vás doma budete mít vyhráno.

K O2 internetu získáte hned několik bonusů

Nejen milovníci online her, ale všichni, kteří pracují z domova, jen tak zálibně surfují po síti nebo si stahují filmy, potřebují především kvalitní internetové připojení. O2 internet takové připojení nabízí, a navíc k němu získáte ještě spoustu dalších výhod v podobě digitální televize nebo výhodně získaného telefonu. Mají hned několik výhodných internetových tarifů, takže si zde vybere každý přesně to, co potřebuje. Nezaplatíte nic navíc a také bonus – vše je bez smluvních závazků.

Co to je ADSL připojení?

Je to momentálně nejrozšířenější připojení k internetu. Kabelové připojení s technologií ADSL je mnohem lepší než klasické Wi-Fi připojení, cenově je dostupnější a má další řadu výhod:

velmi rychlý přenos dat, který ocení především hráči online her,

je dobře zabezpečen,

nekolísá signál ani za špatného počasí,

disponuje neomezeným objemem dat,

vyšší rychlost stahování než odesílání dat.

DSL internet na doma

Jedná se o technologii přenosu dat přes telefonické vedení a existuje hned několik typů DSL. Nejznámější je již zmiňovaný ADSL, ale existuje i VDSL, co má ještě rychlejší přenos dat. K připojení vám bude stačit i modem, který roznese signál po celém domě pomocí Wi-Fi. Vaše data budou dobře chráněná pomocí hesla. I zde platí, že signál přenosu je stabilní, protože je chráněn před povětrnostními vlivy a data jsou neomezená. Je určen pouze pro vaši domácnost.

Existuje i připojení přes optický kabel, to ale zatím není v naší republice natolik dostupné jako DSL připojení – a budete si muset ověřit, zda se ve vaší lokalitě nachází.