Jak vykopírovat text z vašich snímků pomocí Fotek Google?

Služba Fotky Google již nějaký čas umožňuje v mobilní aplikaci rozpoznávání textu na fotkách pomocí technologie OCR (optického rozpoznávání znaků), jež je součástí technologie rozpoznávání obrazu Google Lens. Tuto šikovnou funkci mohou využít také ti, kteří používají Fotky Google na počítači prostřednictvím webového prohlížeče. Rozpoznaný text z fotografií lze velice snadno vykopírovat a dále s ním pracovat například v textovém editoru či v nejrůznějších programech.

Jak na to?

Po přihlášení do služby Fotky Google prostřednictvím vašeho Google účtu můžete buď vybrat některou z již uložených fotek, případně požadovanou fotografii do služby nahrát. V takovém případě zvolte příslušné tlačítko v pravém horním rohu stránky.

Ze zobrazené nabídky vyberte, zda budete chtít požadovanou fotku nahrát z pevného disku vašeho počítače, případně zda vložíte fotografii, kterou máte již uloženou ve službě Disk Google. Následně vyberte požadovaný snímek a proveďte jeho upload do služby Fotky Google. Snímek lze také do služby nahrát jeho přetažením myší přímo do okna prohlížeče.

Při nahrávání budete muset ještě rozhodnout, zda dojde k uploadu fotografie v původní podobě, nebo v mírně snížené kvalitě.

Po úspěšném uploadu snímku si jej můžete rovnou zobrazit a pustit se do úprav či rozpoznávání obsaženého textu. Pokud je text na fotografii zobrazen vzhůru nohama či jinak natočený, je vhodné fotku nejdříve otočit.

Následně klikněte na tlačítko „Kopírovat text z fotky“.

Funkce Google Lens provede analýzu snímku a vyznačí na něm obsažený text. Současně jej zobrazí vpravo vedle snímku a umožní jeho rychlé zkopírování do schránky Windows pro další použití v libovolné aplikaci.

Jak funguje?

Technologie rozpoznávání obrazu Google Lens funguje při optickém rozpoznávání znaků velmi spolehlivě a je dobře použitelná. Pokud tedy hledáte rychlý a jednoduchý způsob, jak z fotek získat text v editovatelné podobě, pak jsou Fotky Google ideální volbou.

Fotky Google je možné používat ve všech běžně rozšířených webových prohlížečích. Chcete-li se však vyhnout případným drobným nedostatkům v kompatibilitě při používání služby, doporučujeme raději použít Google Chrome.