Jak ve Wordu pracovat s fonty napodobujícími psané písmo

Součástí programu Microsoft Word je celá řada fontů (lépe řešeno rodin písem, což je přesnější označení pro různé styly fontů) napodobujících ručně psaná písma. Nicméně je třeba dopředu předeslat, že se jedná o fonty, které jsou dodávány nikoliv s kancelářským balíkem MS Office, ale o fonty, které jsou součástí operačního systému. V tomto článku se budeme zabývat těmi fonty napodobující ručně psané písmo, které jsou součástí operačního systému Windows 10.

Výběr fontu

Vybrat font můžete i tak, že jeho název napíšete rovnou do horního políčka rozevíracího seznamu. Mezi psací písma aktuálně obsažená ve Windows 10 aktuálně patří Brush Script MT, Edwardian Script ITC, Freestyle Script, French Script MT, Gigi, Harlow Solid Italic, Kunstler Script, Lucida Calligraphy, Lucida Handwriting, Magneto, Matura MT Script Capitals, Mistral, Monotype Corsiva, Palace Script MT, Pristina, Rage Italic, Script MT Bold, Segoe Script, Vivaldi a Vladimir Script.

Do rodin ručně psaných písem patří Bradley Hand ITC a Viner Hand ITC. Do skupiny gotických písem patří Parchment, Old English Text MT a Blackadder ITC. Konečně řecko-římským písmem je Informal Roman a kudrlinkovým písmem je Curiz MT.

Máte-li na počítači jinou verzi operačního systému Windows, popřípadě pokud chcete zjistit, které rodiny písem nebo fonty máte na svém počítači k dispozici, pak jednoduše otevřete složku Fonts a prozkoumejte její obsah.