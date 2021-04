Jak správně vyčistit počítač nebo notebook?

Předpokládejme, že máte doma počítač, který vám slouží několik let bez jakýchkoliv problémů. Jen vám vrtá hlavou, jestli by nebylo vhodné jej jednou za čas pořádně vyčistit – a pokud ano, pak by vás zajímalo, jak takové čištění správně provést.

Faktem je, že postupem času se vnitřek počítačů zanáší prachem, a pokud doma chováte nějakého toho domácího mazlíčka, pak samozřejmě i chlupy. Tento prach a další nečistoty se do počítače dostávají větráčky, které nasávají do vnitřku počítače vzduch, kterým chladí počítačové komponenty a s tímto vzduchem se do počítače dostávají i částice volně poletující v tomto nasávaném vzduchu. V této souvislosti je jasné, že hromadění nečistot do vnitřku počítače je daleko rychlejší v domácnostech, které chovají větší počet domácích zvířat, popřípadě v domácnostech obývaných kuřáky.

Jak poznat, kdy je čas?

Účinnost větráčků mohou snížit účinnost ventilátorů, a ta zase může ovlivnit výkon vašeho počítače. I proto je vhodné počítač jednou za čas pořádně vyčistit. Otázkou je, co znamená onen výraz „jednou za čas“. V domácnostech, které mají relativně čistý vzduch (tj. vzduch bez prachu či chlupů), stačí vyčistit počítač třeba jednou ročně. Jinde bude třeba čištění provést za rok několikrát.

GALERIE: Jak může vypadat vnitřek nevyčistěného počítače

A jak poznáte, že nastala ta správná doba na vyčištění vašeho počítače? Stačí si počítač pořádně prohlédnout – pokud se nachází na komponentách počítač tenká vrstva prachu, pak je čas na provedení očistné procedury. Když budete tuto vizuální kontrolu provádět dostatečně často, pak postupem času zjistíte, jak často je nutno čištění provádět.

(Stejně jako u každého úklidu platí i zde, že tím dříve s čištěním začnete, tím méně práce s ním budete mít. Čištění sice budete provádět častěji, ale při každém čištění nebudete mít tolik práce).

Co se vyplatí použít?

Hlavním pomocníkem při boji proti prachu je jednoznačně stlačený vzduch. Ten se dodává ve sprejích, kterými pak proudí jemný proud vzduchu, který namíříte na příslušnou komponentu počítače a tím ji zbavíte prachu. Nádobku se stlačeným vzduchem držte několik cm od příslušné čištěné počítačové komponenty a tu čistěte pomocí krátkých, ale rychle za sebou jdoucích střiků.

Vyfotili jste si svůj zaprášený počítač? Pošlete nám ho na náš facebookový profil

U notebooků se zaměřte především na ventilátory nasávající vzduch do skříně notebooku. Je pravděpodobné, že se k těmto ventilátorům dostanete, aniž byste museli notebook otevírat. Bez ohledu na to, zda čistíte notebook nebo stolní počítač vám určitě doporučujeme toto čištění provádět venku, protože při čištění se obvykle do vzduchu uvolňují poměrně velké obláčky prachu.

Máte prachové filtry? A mohli bychom je vidět?

U stolních počítačů se při jeho čištění podívejte, zda má v počítačové skříni nainstalovány nějaké prachové filtry. (Tyto filtry se obvykle nachází v horní, přední a zadní části počítačové skříně – tam, kde by se měly nacházet větráčky). Je velmi pravděpodobné, že tyto filtry budou úplně zaneseny prachem a chlupy, protože jsou při nasávání vzduchu prvními filtry, které nečistoty obsažené ve vzduchu zachycují.

Naprostá většina těchto filtrů se dá vyjmout a vyprat ve vodě (popřípadě ve vodě s kapkou tekutého mýdla, pokud se jedná o mastný nebo lepivý prach). Vyprané filtry pak ponechte na vzduchu vyschnout a teprve suché je zase vraťte na své původní místo. Další možnost spočívá v otření filtrů. Pokud jsou filtry skutečně dost špinavé, můžete je očistit zubním kartáčkem, kterým odstraníte prach z otvorů v síti.

Tam, kde prach odolává veškerým vašim pokusů o jeho odstranění, popřípadě u obtížně dosažitelných oblastí se doporučuje použít bavlněný hadřík namočený v isopropylalkoholu. Desky s plošnými spoji, jako je například základní deska, čistěte velmi jemně.

Vysavač skutečně ne!

Co se týče vnějšku notebooku, pak víko notebooku očistěte dětským vlhčeným ubrouskem a záhy uvidíte, že váš notebook bude vypadat jako nový. Stejným způsobem otřete i periferní zařízení, jako je například klávesnice a trackpad. Používejte pouze jemně navlhčené ubrousky (nesmí být mokré) – jinak by mohlo dojít k poškození kapalinou. Stejně dobře se ale osvědčil i bavlněný hadřík namočený v alkoholu.

Varování: Při čištění stolního počítače nebo notebooku rozhodně nedoporučujeme požívat domácí vysavač. Nějací uživatelé, kteří jsou v oblasti stavění počítačů profesionály, to možná risknou, ale většina z nich do toho prostě nejde. Osobně si velmi dobře uvědomuji, o jak citlivé součástky se jedná a jak opatrně je třeba s nimi zacházet. A také si velmi dobře uvědomuji, že i při tom nejobezřetnějším zacházení se může přihodit něco, co může základní desku nebo nějakou jinou komponentu počítače poslat do „věčných lovišť“.