Jak sledovat vývojářskou konferenci Google I/O a co od ní lze čekat?

Loňský ročník společnost kvůli koronavirové pandemii úplně zrušila. Letos se ji rozhodla uspořádat, oproti předchozím rokům ale konference proběhne online.

Přenos půjde zdarma sledovat na youtubovém účtu společnosti. Konference Google I/O začíná v úterý 18. května a potrvá až do čtvrtka. Detailní program najdete zde.

Vysílání můžete sledovat zde:

Co přesně na konferenci zazní, není samozřejmě jasné. Server Mashable.com dal dohromady několik bodů k tomu, co by mohli zástupci Google prezentovat.

Podle portálu se dá čekat, že zazní informace o připravovaném systému Android 12. Počítá se také, že se bude mluvit o nových sluchátkách Pixel Buds A nebo o nové generaci telefonů Pixel. A řada zřejmě dojde i na chytrou domácnost.