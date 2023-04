Jak si ve Wordu přidat do dokumentu zaškrtávací políčka

Microsoft Word je textový procesor, který se dá použít skutečně naprosto univerzálně k nejrůznějším účelům – napíšete v něm jak svůj nejnovější román, tak i ten nejobyčejnější nákupní seznam. Pokud právě pracujete na osobním dotazníku nebo pracovním seznamu, do něhož potřebujete přidat zaškrtávací políčka, a nevíte, jak na to, nebojte se, je to docela snadné.





Přidávání zaškrtávacích políček do dokumentů aplikace Word v operačním systému Windows

Pokud potřebujete do dokumentu aplikace Word v operačním systému Windows přidat zaškrtávací políčka, budete potřebovat funkce, které se nachází na záložce Vývojář. Tato záložka se však v programu Microsoft Word ve výchozím nastavení nezobrazuje, takže ji musíte nejprve zobrazit. Nejprve proto klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na pásu karet a z místní nabídky vyberte položku Přizpůsobit pás karet. Za okamžik se zobrazí dialogové okno Možnosti aplikace Word, v níž povolte možnost Vývojář a svoje nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.

Nyní vytvořte seznam, do kterého budete chtít zaškrtávací políčka přidat. Následně umístěte kurzor na začátek první položky a pak na záložce Vývojář klepněte v sekci Ovládací prvky na položku Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka.

Vedle položky se vzápětí zobrazí zaškrtávací políčko.

Nyní toto zaškrtávací políčko zkopírujte a vložte vedle každé položky. Chcete-li následně toto políčko zaškrtnout nebo naopak zaškrtnutí políčka zrušit, pak na něj jednoduše klepněte myší.

Přidání zaškrtávacích políček do dokumentů aplikace Word v operačním systému Mac

Stejně jako u operačního systému Windows platí i u operačního systému Mac, že musíte mít v okně aplikace Word zobrazenu záložku Vývojář. Záložku Vývojář zobrazíte tak, že otevřete nabídku Word a poté vyberete možnost Předvolby. Vzápětí se zobrazí okno Předvolby aplikace Word, kde klepněte na položku Pás karet a panel nástrojů. Nakonec ve skupině Přizpůsobit pás karet povolte možnost Vývojář a nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.

Nyní, když máte zobrazenu záložku Vývojář, můžete pokračovat a vytvořit seznam, do něhož budete přidávat zaškrtávací políčka. Poté umístěte kurzor na začátek první položky a na záložce Vývojář vyberte možnost Zaškrtávací políčko.

Za okamžik se vedle první položky zobrazí zaškrtávací políčko. Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zrušit jeho zaškrtnutí, jednoduše je vyberte a klepněte na záložce Vývojář na tlačítko Možnosti. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž vyberte jako výchozí hodnotu možnost Zaškrtnuto, pokud chcete, aby bylo políčko zaškrtnuté, popřípadě možnost Není zaškrtnuto, pokud políčko být zaškrtnuté nemá. Nakonec své nastavení uložte stiskem tlačítka OK.

A to je vlastně téměř vše.

Přidání zaškrtávacích políček do aplikace Word pro web

Program Word ve verzi pro web nabízí možnost vložit zaškrtávací políčka pouze prostřednictvím funkce odrážek. Bohužel v této webové verzi není možné políčka zaškrtnout nebo jejich zaškrtnutí zrušit, takže pokud potřebujete políčka zaškrtávat, budete si muset dokument vytisknout a políčka zaškrtávat ručně tužkou.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com